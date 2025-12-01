週三轉冷！1地露點恐「急凍9度」 專家：這時溫度會更低

生活中心／彭淇昀報導

今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。氣象專家吳聖宇表示，明天下午到晚間東北季風南下之後帶來的降溫，預期週三（3日）會明顯感覺到變冷，週三晚間到週四（4日）清晨會降到溫度低點，台北市預報的露點溫度大約會降到9度上下。

吳聖宇表示，週三會明顯感覺到變冷，台北市預報的露點溫度大約會降到9度上下。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，隨著中層的水氣移入，昨日下半天開始在中北部不少地方突然雲層增多變厚，也陸續有些下雨的情況，不過引發的降雨比先前的預期要來得明顯，甚至在今天清晨到上午之間東北角有零星的閃電訊號，大台北地區也有民眾聽到雷聲，昨日下午到晚間的預報中有反映出降雨的預測。中層水氣的來源是位於南海只剩空殼的天琴颱風，雖然它已經很弱，但外圍的中層水氣順著太平洋高壓邊緣北飄，先到華南沿海再順著西風帶來到台灣附近，也算是間接影響台灣天氣。

吳聖宇表示，目前在台灣東方海面逐漸有低層的低壓環流建立，是在冷暖交界面上發展出來的系統，由於沒有明顯的中高層槽線配合，因此預期不太會有更明顯的加深發展，未來將會緩慢向東移動，受到這個低壓的影響，今日台灣附近的大氣狀態比較不穩定，中北部、東北部、東部有短暫陣雨機會，各地雲量都偏多。

明日雖然台灣東方的低壓慢慢向東離開，但是下半天到晚間東北季風逐漸南下，在中高層短波槽尚未掠過台灣附近之前，中層來自天琴颱風外圍的水氣仍在北飄，配合東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區，以及中南部山區仍都還是持續會有短暫陣雨機會，各地雲量仍然偏多。

吳聖宇提到，週三（3日）中高層短波槽底掠過台灣以北向東移動，槽後有較乾的空氣移入，迎風面地區的降雨才會有逐漸減少下來的機會，不過各地雲量偏多的情況還是存在。到了週四、週五（4、5日）隨著槽後西北風陸續帶來較乾的空氣，加上天琴颱風終於消散，水氣的來源消失，台灣附近將會轉為比較正常的東北季風型天氣，迎風面地區雲量較多，有局部小雨或飄雨，其他地方則逐漸會看到陽光，恢復多雲到晴天氣。

至於週末（6、7日）空氣會更乾，東北季風也減弱，預期各地又會是適合出遊的好天氣；再來到下週仍是陸續會有東北季風要南下，同時在菲律賓東方可能又會有熱帶擾動往菲律賓、南海發展，因此到下週將要再注意會不會又有類似水氣北飄帶來各地雲量增多、有點下雨的情況。

明天下午到晚間東北季風南下之後帶來的降溫，預期週三（3日）會明顯感覺到變冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫可能不到20度，中部及花東地區高溫21-23度，南部地區23-26度；週三晚間到週四清晨會降到溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能會降到13-15度左右，台北市預報的露點溫度大約會降到9度上下，但是濕度轉乾，加上風力較大，因此目前低溫的預報距離大陸冷氣團標準還有一段距離。

週四（4日）白天各地溫度跟週三差不多，甚至有些地方的高溫還會比週三再低一點，夜晚到週五清晨仍要注意低溫，尤其中北部、東北部空曠地區，仍可能會出現13-15度的低溫，如果隨著雲量減少而有輻射冷卻作用配合，局部地區的溫度還有可能會更低。

吳聖宇指出，週五白天開始各地高溫略有回升，苗栗以北到宜蘭高溫可望回到20度以上，花東高溫22-24度，中南部高溫則是在24-27度間，夜晚到週六清晨在中北部、東北部空曠地區要留意輻射冷卻低溫的現象，預估有機會降到13度上下；週末期間（6、7日）各地白天高溫會再回升，北部、東半部高溫有機會回升到25度以上，中南部則是會來到27-28度或以上，相對溫暖，不過夜晚清晨在各地空曠地區要注意輻射冷卻低溫的現象，部分地區仍可能降到15度以下，日夜溫差又會變得比較明顯起來。

