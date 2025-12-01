週三轉濕冷！中部以北高山降雪機率增 低溫下探13度

受東北季風及華南水氣影響，週三中部以北的高山地區有望出現降雪，氣溫也將明顯下降。氣象署預報員曾昭誠指出，隨著東北季風加強，北部及宜蘭地區的氣溫會明顯降低，並提醒民眾適時調整穿著。週四清晨，空曠及河谷地區的氣溫有機會下探至13度，這將是本週最冷的時段。

週三中部以北的高山地區有望出現降雪，氣溫也將明顯下降。（資料圖／中天新聞）

根據中央氣象署的預報，在週二，桃園以北及宜蘭地區預計會有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星降雨，其他地區則以多雲到晴為主。隨著週三降雨機率的提升，北部、東半部的降雨情況可能會加重，特別是在基隆北海岸及大台北地區。

未來一週氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，週二白天的氣溫約在24至28度之間，早晚則在18至21度。週三整天北部氣溫將降至17至20度，中南部白天氣溫約22至25度。隨著週四的來臨，全台各地的氣溫會進一步降低，預計將有更多地區出現降雨。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

