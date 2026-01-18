週二冷氣團襲2地區先轉冷！粉專示警「快速降溫劇本」：還有大雨勢

生活中心／黃依婷報導

週一上班日起東北季風逐漸增強，週二白天起2地區將率先轉冷。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（18）日各地早晚較涼，臺灣中部以北山區及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（19）日東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。氣象粉專也提醒，週一上班日起東北季風逐漸增強，且週二白天起2地區將率先轉冷。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，週一上班日起東北季風逐漸增強，北部及基宜地區雲量增多，天氣轉為零星降雨，週二及週三東北季風偏強及強冷空氣南壓雙重影響，迎風面的桃園以北地區有短暫陣雨，其中新北沿海、基宜及北部山區局部地區有大雨勢發生，整體呈現明顯濕冷天氣型態。

廣告 廣告

「氣象報馬仔」提到，週二白天起強冷空氣逐漸南下，北部及東北部地區率先轉冷，冷空氣強度有增強為強烈大陸冷氣團之趨勢，中南部地區入夜後氣溫轉變，週三晚間至週四清晨為最冷時段，也示警，週二晚起天氣型態將再度上演快速降溫的熟悉劇本，請務必做好保暖準備，避免受寒。

根據中央氣象署資料顯示，下週三到下週五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；其中下週三基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、中部山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

爆伊朗「準備攻擊美軍基地」！川普警告：將以極其強大武力回擊

鄭麗文談關稅喊國難！張益贍點頭「她講的沒錯」原因曝光

好天氣要掰了！挑戰強烈冷氣團 粉專曝「最凍時間」：這波非常濕寒冷

海平面氣壓圖「一片紅棕色」！鄭明典驚呼：第一次看到這麼極端

