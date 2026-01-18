週二大寒將上演「快速降溫劇本」 北台灣首當其衝

下週起有冷空氣南下，強度可能達到強烈大陸冷氣團，北部、東北部率先轉冷，各地陸續回歸冷雨天氣，還有偏強的東北季風南壓，氣象粉專「氣象報馬仔」示警20日起將上演「快速降溫劇本」，務必小心。

20日大寒節氣當天有強冷空氣南下，還有降雨機率，氣象粉專「氣象報馬仔」示警各地將出現快速降溫。（圖／翻攝自Facebook@氣象報馬仔）

據中央氣象署預估，20日明顯受到南下冷空氣影響，北台灣率先降溫，其他地區溫度也會陸續降低。而影響最有感時刻，預計會是20日晚間至21日，中部以北僅12度，局部地區再下探10度左右，中部為13度，南部和東半部為14度至15度，且低溫將持續到24日清晨，白天起逐漸回溫。

氣象粉專「氣象報馬仔」在臉書發文表示，這波較強的冷空氣20日白天起逐漸南下，當晚的天氣型態將會是台灣民眾熟悉的「快速降溫」，中南部在20日入夜後氣溫也將轉變，21日晚間至22日清晨將是這波最冷時段，屆時整體呈濕冷天氣，提醒民眾外出要攜帶雨具，也要做好禦寒措施。

