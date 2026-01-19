週二大寒！最旺3星座出爐

週二（20日）是24節氣中的大寒。（圖／東森新聞）





週二（20日）是24節氣中的大寒，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，大寒是「信念成形」的時期，「你相信什麼，就會活成什麼」，直覺異常精準，但必須學會辨認，大家表面很感性，骨子裡卻超理性，看似講話很溫柔、很講感受，但做決策又異常冷靜、甚至有點「算得很精」。要特別注意夢境，有可能是祖先或無形磁場來報明牌，而有意外偏財。

行星能量集中水瓶座

邱彥龍老師進一步分析，大寒這16天主要受太陽、金星、火星跟水星影響，另外冥王星能量集中在水瓶座，全球議題會特別聚焦在AI產業、各類平台、資料安全、言論與隱私爭議；同時金融波動大、物價、能源、農產品起伏也很大，海洋議題會被提出討論，包含戰略、權利、汙染、利益、規則等問題，還有要注意醫療體系壓力爆棚，心理健康議題，群體抗議、網路暴力跟輿論翻車，胡說八道者，容易出事。

邱彥龍老師強調，整個大環境需要強強聯手，切勿一個人硬扛，否則容易崩盤，懂得組隊、用人，才會走得更遠；努力的人會被看見，但要走長線，投機的人會被清算，你現在的付出，未來都會變成你的資源與人脈，千萬不要怕辛苦，同時過去的舊規則與方法，皆不再適用，新的遊戲規則即將上場，自以為多厲害的人，會成為過去；公司制度會改版，平台政策也都會改動，稅務與金融監管會更加的嚴格，切勿以身試法。

感情方面，大家會更趨向於想要相處起來輕鬆，像朋友一樣的感覺，不想要被綁住，也不喜歡情緒化衝突，意見不合容易被直接冷處裡，看似沒事，但實質對方內心已經將你判死刑，建議不要用試探、猜測或冷處理當成溝通方式，直接講「我需要什麼、我在怕什麼」才能讓對方真正理解你，越能表達自我的脆弱，關係反而越穩健，越愛面子的表達，關係反而越疏遠。

祈福與穿搭開運建議

邱彥龍老師建議，這段期間可多拜觀音菩薩、地藏王菩薩、玄天上帝、關聖帝君、媽祖、水仙尊王、包公、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆、地基主或灶神；多穿象牙白色、奶油白色、霧白色、霧藍色、靜謐藍色、灰藍色、薰衣草灰紫色、淡紫灰色、鐵灰色、石墨灰色、炭黑灰色、駝色、咖啡色、卡其色、深墨綠色、銀灰色或金屬銀色的衣服，能減少情緒煩躁、讓思緒清晰、穩定神經、幫助冷靜溝通、降低衝動反應、也可安撫焦慮、增強判斷力、做出正確決策、並守財穩心、防止口舌是非。

飾品部分則建議可佩戴黑曜石、金曜石、青金石、藍寶石、月光石、白珍珠、黑珍珠、鑽石、天珠、黃金、銀、白金、不鏽鋼飾品、虎眼石、硃砂或雄黃，可以鎮煞、逢凶化吉、擋口舌是非、增加談判與決策成功率，也可財源廣進、安魂定魄、增強第六感、增加信任度、降低翻車機率、減少誤解。

另外，邱彥龍老師也建議，大寒期間要注意神經緊繃、腦袋轉不停、過勞、肩頸僵硬、骨骼關節疼痛、淺眠、多夢、失眠、焦慮、心悸、頭痛、水腫、血液與代謝循環差、手腳冰冷、壓力型腸胃問題、酗酒、遊戲與網路沉迷問題、亂用藥物、吸毒、中毒、中邪、皮膚病、肺病、病毒感染、感冒、中風、心腦血管疾病、腫瘤或性病。

大寒最旺3星座

由於大寒期間最旺的星是木星，因此特別有利於慈善事業、福利機構、司法界(律師、法官)、宗教、命理行業、銀行金融保險業、報業、印刷業、纖維業、橡膠業等。至於上升、太陽或月亮星座落在水瓶、射手、巨蟹等3星座者，這段期間運勢較強，記得穩定好情緒，用理性去判斷，實在做事，遵守紀律，事情更容易圓滿。

邱彥龍老師並引用《易林·家人之漸》卦曰：『執斧破薪，使媒求婦。和合二姓，親御斯酒，居比鄰里，姑公悅喜。』來建議大家，大寒期間適合先建立好個人、家庭跟公司的內部秩序，注重倫理、分工與規矩，由內而外、由家而社會的穩定擴展，一切循序漸進就好，按部就班不要躁進，越守禮守法越穩妥，結果也會越好，正所謂循禮而行，和合而成，不躁不爭，自得圓滿。

