週二強冷空氣南下 北部濕冷探8度、高山有望降雪





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(19)日多雲時晴，白天北舒適中南微熱、早晚涼。北臺灣下午起雲量增多、晚轉有雨。各地區氣溫如下：北部15至22度，中部12至29度，南部12至30度，東部12至27度。

吳德榮指出，明(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，週三、四北臺濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北臺逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。

廣告 廣告

吳德榮說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。週三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪仍可期待。

吳德榮表示，週六至下週二(24至27日)天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週三(28日)另一波冷空氣南下，強度一般，北臺轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

吳德榮指出，最新(19日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對臺無影響。

更多新聞推薦

● 關稅降、不疊加！台美達成四大談判目標 卓榮泰親迎鄭麗君談判團隊返國