週二強烈冷氣團來襲、低溫探8度 北台濕冷至週五、週末回溫
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(18、19日)兩天各地多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。明晚起北台灣轉有雨。今日各地區氣溫如下：北部13至25度，中部14至29度，南部14至29度，東部13至25度。
吳德榮指出，週二(20日)強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。週三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪亦「可遇不可求」。
吳德榮表示，週六(24日)起天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、早晚氣溫偏低，日夜溫差大。
吳德榮說，最新(18日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，將在菲律賓東方海面大迴轉(右圖)，並有逐漸消散的趨勢。仍保持「1月颱、不侵台」的紀錄。
