週二晚起變天 東北季風增強轉濕冷

中層水氣通過 桃園以北.東半部局部雨

中部以北零星飄雨 出門記得攜帶雨具

週二晚起變天 東北季風增強轉濕冷

週三.週四最冷 中部以北低溫探14度

迎風面雨勢持續 週四降雨逐漸緩和

週五.週六水氣減 白天回溫早晚仍涼

慈濟一甲子 慈善足跡遍寰宇
台中靜思堂志工早會 跨科守護腦瘤女童

