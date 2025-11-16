週二至週四清晨最涼冷！ 台南以北降至15、16度 最冷下探13度

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天週一(17日)東北季風增強，並比前幾波更強。中央氣象署預報，明天北部、東北部率先降溫至20度，週二、週三整日及週四清晨最涼，台南以北、東北部可降至15、16度，中部空曠地區下探13度。

氣象署預報員張承傳表示，今天各地高溫27至29度，感受較為溫暖。週一至週五東北季風影響，天氣偏涼，尤其以週二、週三整日及週四清晨較明顯，台南以北、東北部低溫15、16度，其他地區17、19度；週四白天起回升幅度有限，要到週五及週六才會明顯回溫。

張承傳說明，北部、東北部率先降溫，週一清晨至上午22、23度，下半天明顯降溫，晚間降至20度；週二及週三低溫16、17度，白天19度；週四白天略為回升，白天達20度左右。

中部氣溫，週一白天26、27度；週二及週三低溫16、17度，白天22、23度；週四清晨受輻射冷卻效應影響，降至15度，空曠地區可能再降至13度，白天則約22、23度。

南部氣溫，週一感受仍溫暖，週二及週三低溫17、18度，白天24、25度；週四清晨受輻射冷卻效應影響，降至16、17度；週四白天約22、23度。

花東氣溫，週一白天26度，週二及週三降至22、23度，週四白天約22度。

雨勢方面，張承傳指出，今天各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區局部短暫降雨，大台北平地、花東、恆春半島有零星雨勢。

明天東北季風增強，週一及週二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區局部大雨，桃園以北降雨機會也偏高，有短暫降雨，竹苗、花蓮局部短暫雨，台東、恆春半島、中南部山區零星雨勢，中南部平地多雲到晴；週三水氣減少，北部、宜花局部短暫雨，台東、恆春零星降雨，中南部多雲到晴；週四至週六，水氣再減，基隆北海岸、東半部、大台北山區短暫雨，其他地區多雲到晴。

張承傳提醒，今明兩天台南以北、基隆北海岸、台東、蘭嶼、綠島、恆春半島、馬祖、澎湖留意平均6級、陣風8級以上強風。

