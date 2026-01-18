週二進大寒節氣！命理師邱彥龍：3生肖絕地反攻、寒盡運起等待封王
娛樂中心／綜合報導
本週二（20日）將進入「大寒」節氣，適逢堪比寒流等級的強烈大陸冷氣團來襲，一連四天都會相當濕冷，可謂是名符其實的「大寒」。但國際天星命理風水專家邱彥龍分析指出，對於羊、猴、馬三生肖來說卻是寒盡運起、絕地大反攻的好機會。
邱彥龍表示，在大寒這個節氣裡（1/20至2/4），生肖屬羊的人運勢排名第一，他們運勢爆棚、逆勢翻盤；亞軍則是屬猴者，憑實力拿下資源，做事效率特高；季軍則是屬馬的人，只要把直覺當方向盤，走得會特別順。
邱彥龍並分析完整12生肖「大寒」期間運勢如下：
Top 12：兔
屬兔的朋友，這段期間國外運、異地運、讀書運都非常強，但因資訊爆炸、分心過度、腦袋太吵，受到很多干擾，建議把注意力收回來，運勢就會立刻回升。
●財運：外地財、網路財旺，但要小心網購、投資或合約踩雷，條款要看清楚。
●事業：會面對臨時改來改去的討厭狀況，雖然還扛得住，但建議用清單管理會有幫助。
●感情：別一心多用，對方會感受不到你的存在，對關係很傷。
●健康：注意呼吸道、肩頸、神經緊繃、失眠問題。
Top 11：雞
屬雞的朋友，這段期間口舌是非多，話要留三分，最怕你「嘴快」，話到嘴邊先保留一些，建議多學習新知識，到外地走走或出國旅遊，對你幫助很大。
●財運：容易被話術帶走，投資前記得先查證。
●事業：變動多、容易被誤會；合約條款要看清楚。
●感情：想自由，但對方可能需要承諾。
●健康：注意筋骨拉傷、交通意外。
Top 10：牛
屬牛的朋友，這段期間有許多貴人相助，同時你也是別人的貴人，建議低調進行各方面的修整，下一波會更亮麗，先把面子放旁邊，身體顧好。
●財運：還可以，但容易為面子花錢。
●事業：容易被要求更多，但做完會有回報。
●感情：需要被看見，但別用情緒逼對方。
●健康：心血管、血壓、眼睛、睡眠要注意。
Top 9：豬
屬豬的朋友，這段期間你的溫柔要有底線，才不會被消耗光。是選邊站的關鍵期，界線要清楚。好好的去娛樂一下，釋放自我。
●財運：偏財運超旺，但人情支出變多，記得量力而為。
●事業：合作談判多，但不要一味退讓。
●感情：情感非常豐富，容易猶豫，該選邊站就要勇敢選。
●健康：腰、下背、泌尿循環要注意。
Top 8：蛇
屬蛇的朋友，這段期間先忍一下別硬衝，建議用腦衝，不用火衝，多參加社團或聚會活動、拓展人際關係，對你整體運勢非常有幫助。
●財運：衝動消費、衝動投資，要小心。
●事業：想衝但卡卡的，適合先練基本功、調整策略。
●感情：少用直球傷人，多用「我需要」來溝通。
●健康：容易頭痛、發炎、意外擦撞。
Top 7：狗
屬狗的朋友，這段期間洞察力強，但別鑽牛角尖，建議用你的敏銳去「保護自己」，而不是用來折磨自己，先把內心、家庭、公司內部整理、整頓好，一切都會順利。
●財運：資訊財有機會，但灰色地帶不要碰。
●事業：策略、風險控管跟談判方面都很強；但注意語氣別太狠。
●感情：最怕就是你不說、對方也不說的情況發生，容易冷戰。
●健康：注意泌尿、生殖系統、荷爾蒙跟睡眠問題。
Top 6：鼠
屬鼠的朋友，這段期間需要做整理跟修正、把漏洞補起來，你自己也會很想修、很想改、很想把事情做完，只要你越把細節做好就越走運。
●財運：要精算、省下來的就是賺到。
●事業：適合做流程、文書、分析、審核跟法務、會計類的工作。
●感情：別用挑剔當關心，多講肯定讚美的話。
●健康：注意腸胃、過敏、焦慮性緊繃。
Top 5：龍
屬龍的朋友，這段期間錢與價值觀會被洗牌，只要走穩健理財路線，可避開市場震盪、不貪就很安全，能守住「不貪」，就是贏家。
●財運：適合長線、保守配置；短線追高容易被震下車。
●事業：適合做供應鏈、土地房產、精品、美學與高端服務的工作。
●感情：慢慢來反而甜。別因為固執不說話。
●健康：注意喉嚨、肩頸、循環系統、免疫力問題。
Top 4：虎
屬虎的朋友，這段期間是家庭與財富的重整期，能守成就算賺，家庭、住處、資產跟家用開銷是此時最該關心的焦點，把家與錢整理好，你的運就穩了。
●財運：守財很重要，適合整理帳務、檢視保險跟房產規劃；不要情緒性花錢。
●事業：適合扮演幕後支援、照顧型的角色；別把情緒帶到工作。
●感情：需要安全感，容易黏、也容易悶，講清楚需求很重要。
●健康：注意胃、胸口壓力跟情緒性暴食。
Top 3：馬
屬馬的朋友，這段期間直覺超準，夢境、預感、靈感都很強，適合療癒、創作工作或靜心整理人生，但別被情緒帶著跑，建議把直覺當雷達、規則當方向盤，你就會很順。
●財運：偏財運「有機會」，但最怕腦補重倉，建議先小後大。
●事業：適合做顧問、療癒、藝術、身心靈、服務型的工作；切記要有界線，不要被拖累。
●感情：容易心軟、想拯救別人，要分清楚「愛」還是「同情」。
●健康：注意失眠、多夢、免疫問題、水腫、焦慮。
Top 2：猴
屬猴的朋友，這段期間要用紀律換結果、靠穩住來獲勝、憑實力拿資源，做事效率高、決策力強，會是把混亂變秩序的人，但不要陷入自我恐慌，給自己太大壓力。
●財運：正財穩，而且超級旺，會靠專業、制度、合約賺錢。投資不要重壓。
●事業：適合談長期合作、談條款、簽合約，越專業越吃香。
●感情：偏務實，會想談未來和責任，記得別用冷處理代替溝通。
●健康：注意肩頸僵硬、膝蓋腰背、過勞問題。
Top 1：羊
屬羊的朋友，這段期間是你的主場，運勢爆棚、逆勢翻盤、知名度大增，影響力也不同以往，許多新方向、新圈子、新合作都會靠近你，把點子變成可交付的成果，好好落實，你會超級旺。
●財運：靠腦袋賺錢，做內容、科技、社群、顧問或系統化服務都很適合。投資別貪快，分批進出最穩。
●事業：適合改策略、改定位、改品牌。你越敢「不一樣」，越有人買單。
●感情：容易遇到「先朋友後戀人」的緣分。舊關係若卡住，會突然想清楚做出決定。
●健康：注意神經緊繃、睡眠不穩，睡前少滑手機。
