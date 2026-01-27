【週五售票】《英雄聯盟》LCK Cup 決賽將在香港舉辦！2/28 連假啟德體藝館火熱登場



《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區今（27）宣布 LCK Cup 線下總決賽將前往香港舉辦，並於 228 連假展開一連兩天精彩刺激的電競賽事，門票將於 1 月 30 日正式啟售。

根據官方說明，這是第一次 LCK 總決賽在海外舉辦，預計每日會有上萬名觀眾入場，屆時啟德體育園將成為全球電競迷矚目的焦點，而總決賽第一天將會在啟德體藝館（Kai Tak Arena）舉辦敗部組決賽，而第二天則是來到啟德體育園（Kai Tak Sports Park）進行最終決戰。

2026 LCK Cup Finals in Hong Kong

總決賽門票將於 1 月 30 日正式啟售，而擁有 Paykool 信用卡的粉絲可以在前一天 1 月 29 日優先購買，票價落在港幣 488 至 1688 不等（約台幣 2000 至 6800 元），此外現場也將販售許多 LCK 等相關電競周邊，關於售票及這次實體活動的更多資訊可以到了解。