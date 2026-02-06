週五深夜寒流南下 週日、一低溫下探10度

生活中心／綜合報導

今年最強寒流周五深夜開始南下，氣溫就像溜滑梯，周日到周一清晨，是最冷的時間點，中部以北只有10-12度，南部也不超過14度，局部地區甚至出現6-8度的極端低溫，氣象署預估，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天才會稍稍回溫。

鋒面通過台灣雨越下越大，氣溫直直落，民眾下班時，體感溫度會冷的很有感，今年最強寒流，周五深夜開始南下，氣溫從20度以上一路往下滑，周六只剩14度，周日到周一清晨最冷，下探10度低溫，甚至沿海空曠地區可能出現6-8度。

廣告 廣告

週五深夜寒流南下 週日、下週一清晨最冷北部低溫下探10度

氣象署預報員鄭傑仁（圖／民視新聞）氣象署預報員鄭傑仁：「在週日清晨會有先一波低溫，到時候各地的低溫，普遍在12到14度左右，局部地區可能10度左右，或以下的低溫，最需要注意的時間點，到週日的深夜到週一的清晨，到時候台南以北東半部地區，普遍來說低溫約在10到12度左右，局部地區甚至只有6到8度的低溫，近山區空曠地區或沿海地區，可能有出現比較極端的低溫。」

寒流一連凍三天，彷彿走入大型冰箱，就連南部東部也只有11到14度，最慘的還是濕冷，降雨一路下到周日，氣象署預估，北部1000公尺的七星山、大屯山頂，都有下雪機會。氣象署預報員鄭傑仁：「但明天晚上到週日有些零星降雪，降雪區域來說，南部台東3000公尺以上的山區，竹苗中部花蓮約在2500公尺以上，而桃園以北及宜蘭，可能在1000公尺左右或以上的山區，特別是例如像在七星山或大屯山山頂的部分，那北部包含像拉拉山或是太平山等，都有機會。」

週五深夜寒流南下 週日、下週一清晨最冷北部低溫下探10度

周五深夜寒流南下，周日到周一清晨最冷（圖／民視新聞）這波寒流周一白天才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣，提醒民眾，室內外都要做好保暖工作。

原文出處：週五深夜寒流南下 週日、下週一清晨最冷低溫下探10度

更多民視新聞報導

新北活化2600間校園空間 托育、親子與樂齡服務全包了

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同色系唇彩推薦！化妝師公開同款唇膏是它，不只顯嫩還顯白！

民眾提案「週休三日」！勞動部給出答案了…現階段先推1措施

