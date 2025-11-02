週五立冬進補有「麻油腰花」？ 業者：若解禁也要等11/8

立冬沒有麻油腰花、豬肝賣，店家菜單轉彎，當天專賣「麻油雞」。（圖／TVBS）

受到全國豬隻禁運禁宰措施影響，立冬進補恐無法享用溫體豬！農業部表示，若11月6日前沒有新增豬瘟確診個案，將於11月7日解除禁令，但民眾最快也要等到11月8日才能吃到豬肉製品。業者透露，已準備雞肉作為替代，雞肉備貨量比平常增加2倍，以滿足民眾對暖呼呼麻油雞湯的需求。農業部也將採取登記制度，每天多屠宰5000頭豬，避免供應量過大導致價格崩跌。

立冬沒有麻油腰花、豬肝賣，店家菜單轉彎，當天專賣「麻油雞」。（圖／TVBS）

全國豬隻禁運禁宰即將於11月7日立冬當天解禁，但民眾最快也要等到11月8日才能吃到溫體豬製品。農業部表示，目前豬場積壓約35萬至39萬頭豬隻，解禁後將採取豬農登記交易制度，每天屠宰約3萬頭，較平時增加5000頭，以防止因供應量過大導致價格崩跌。業者已提前準備替代品，如麻油雞等，以因應立冬進補需求，希望疫情不再擴散，讓產業能盡快恢復正常運作。

廣告 廣告

受到全國豬隻禁運禁宰措施影響，許多民眾無法在立冬時節享用麻油豬心、豬肝、腰花等溫補食品。農業部表示，若在11月6日前沒有新增豬瘟確診個案，將於11月7日立冬當天解除禁令。然而，麻油腰花業者解釋，即使當天順利解禁，消費者最快也要等到11月8日才能吃到溫體豬製品，因為還需要考慮配貨和運送時間。許多民眾期待能夠盡快享用豬肉製品。有民眾表示，自己喜歡吃麻油豬肝和腰花，非常期待豬瘟疫情能快速過去，讓大家可以放心食用豬肉。

為了防塞豬價跌管制，農業部指出，未來開市每天放約3萬頭豬。（圖／TVBS）

面對禁令，麻油腰花業者已做好因應準備。業者表示，如果11月7日順利開始屠宰豬隻，他們11月8日才會有豬肉，因為還要等待運輸過程。在此期間，他們已準備好大量雞肉作為替代，專門提供麻油雞給立冬進補的顧客。業者更透露，雞肉的備貨量比平常增加了2倍，就是為了滿足立冬當天民眾對暖呼呼麻油雞湯的需求。

針對解禁後可能出現的市場問題，農業部長陳駿季指出，目前被禁運留在豬場的豬隻約有35萬到39萬頭。若11月7日開始進場拍賣、屠宰，可能因為供應量過大導致價格下跌。為此，農業部計劃採取登記制度，讓豬農登記交易，並規劃每天屠宰約3萬頭豬，比過去每天平均2萬5000頭增加5000頭。必要時也會協調冷凍肉品公會，讓拍賣的豬隻進入冷凍市場，之後再逐步釋出。經過半個月無法享用溫體豬，民眾都希望不再出現新增疫情，讓大家能安心進補，同時讓產業運作回歸正軌。

更多 TVBS 報導

廚餘之戰！2立委卓揆前狂轟 盧市長接MIC回擊

嘉里大榮疑運「台中豬瘟肉」遲40小時避查 衛生局罰3百萬

今午開始全國豬隻禁運禁宰 農業部：已運出的豬不可載回

豬隻異常死亡「沒馬上採檢」原因 農業部：牧場以為是其他疾病

