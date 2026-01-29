週五立院本會期最後日 藍擬強行表決多項爭議法案

政治中心／綜合報導

立法院這個會期延會、和新會期無縫接軌，趕在舊會期最後一天，國民黨把多項爭議法案安排協商，沒有共識也要強行表決，包含救國團條款、助理費除罪化、中天條款。民進黨團喊話不能通過對國家不仁義的法案，行政院則呼籲預算會期要速審預算。

民進黨團幹事長鍾佳濱：「還有臉去講救國團的人在做公益，是這些人在做公益，不是你救國團（國民黨）的人在做公益。」

民進黨團幹事長鍾佳濱，朝野協商指著國民黨立委游顥狂嗆，為了黨產條例"救國團條款"針鋒相對。

廣告 廣告

拚清倉？週五立院本會期最後日 國民黨將強行表決多項爭議法案

立法院會期即將交換，藍營將多個爭議法案排協商、準備表決三讀。（圖／翻攝國會直播）





立委（國）游顥：「也希望鍾佳濱委員，是救國團的屏東的副主委啊，特別是要麻煩您，還可以讓大家一起來支持，救國團這個公益團體的公道。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「千萬不要把這些參與過救國團的人，所做的公益，用來漂白國民黨附隨組織，這樣的一個歷史事實。」

雙方分歧太大，協商僅10多分鐘就破局。黨團幹部草草簽字，留待表決，類似情景一天上演兩次。

拚清倉？週五立院本會期最後日 國民黨將強行表決多項爭議法案

立法院會期即將交換，藍營將多個爭議法案排協商、準備表決三讀。（圖／資料照）





立委（民）莊瑞雄vs.立委（國）牛煦庭：「現在在討論的是修正案，而不是大水庫版本，所以說嘛現在不是委員會，我說你們來這洗白，提這個懺悔的法案就開大門走大路啦。」

立法院延會只到週五，藍營趕著清倉爭議法案，黨產條例"救國團條款"，恐讓政府追不回400多億的國產；立法院職權行使法被外界質疑，替捲入貪汙助理費的顏寬恒、高虹安解套，助理費除罪化連帶讓國會助理的權益被關進黑箱；衛星廣播法的中天條款，綠營質疑"給特定媒體免死金牌"。

民進黨團副書記長張雅琳：「李乾龍也有說了，他們很希望這個法案可以通過，為什麼為的就是今年大選，他們就有銀彈可以注入在他們地方縣市選舉，絕對不能夠通過這樣子的法案，因為這是對國家不仁不義，對人民也是不正義的行為。」

行政院發言人李慧芝：「救國團的屬性也在憲法法庭判決中確認，要呼籲立法院，要尊重大法官跟憲法法庭的決定，總預算會期剩最後2天，立法院要把握這個最後時間審總預算，而不是審這些爭議的法案。」

執政團隊呼籲藍營懸崖勒馬，民團也將在會期最後一天，到立法院連開5場馬拉松記者會，議場內表決到哪、就批評到哪，猛轟藍營已經徹底不演。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：拚清倉？週五立院本會期最後日 國民黨將強行表決多項爭議法案

更多民視新聞報導

藍白恐找台美關稅麻煩？許美華：就看台廠還要不要做最大客戶生意

民進黨團幹部改選起跑！挑戰柯建銘總召大位 「他」震撼宣布登記

立法院會期倒數3天大清倉？政院籲審總預算而非爭議法案

