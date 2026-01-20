週五要推黃國昌條款！綠黨團：不得攜出機密文件都搞錯顯然不具立委能力

記者陳思妤／台北報導

民進黨團召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會（圖／翻攝畫面）

民眾黨團總召黃國昌昨（19）日竟將秘密會議的國防機密資料帶出委員會，引起質疑後，他還不滿說民進黨立委沈伯洋抹黑他，前後時間「不到30秒」，還說自己發現後繳回去，又稱其實會議人員應該要收回去，但自己不想把責任推給別人。對此，民進黨立法院黨團今（20）日表示，週五要修議事規則，不小心攜出也要處罰，更大酸，機密文件不得攜出這麼簡單的事情都會搞錯，顯然黃國昌也不具有立委能力。

黃國昌19日將國防機密資料帶出秘密會議，但他發文稱走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。黃國昌晚間開直播時還稱，那個東西真的不是什麼機密，還說機密會議的時候人員要收回去，但他不想要把責任推給別人

廣告 廣告

然而，當時擔任主席的民進黨立委王定宇還原，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

民進黨團今天召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，幹事長鍾佳濱指出，黃國昌昨天行為是將秘密會議文件攜出，但目前沒有連結到罰則，不能依照議事規則送紀律委員會。他指出，2024年就想修法，但在野黨不願意修改規則，似乎預謀為今天不小心攜出卸責，要求本週五把會議規範完備，攜出機密文件行為要有罰則，不然就是縱容這些不小心的慣犯，繼續糟蹋、破壞國防機密。

鍾佳濱也大酸，黃國昌犯後態度惡劣，還振振有詞說不是機密。他說，大家串起來就能理解，為什麼黃國昌從美國回來後說美方講了很多，但他不能跟大家講，然後從美國回來後說更加堅定反對院版，說會提出自己的特別條例， 還說要等到機密會議後才提出，結果抓包，現在機密文件被及時追回，「我們就等著看在野黨要怎麼提出排除特定軍售的強軍特別條例」。

民進黨立委沈伯洋也痛批，說議事人員要收回去這是誣衊議事人員，這說法非常過分，資料有編號擺在桌上，結束後才會一份一份，當天黃國昌急著走離開，一離開桌上全空，所以趕快追出去，這絕對不是國防部跟議事人員的問題，是黃國昌自己把東西拿走了。

但至於黃國昌稱自己繳回，但王定宇指是國防部軍官追出去，說法兜不攏，傳出要調監視器？沈伯洋還原，當時是綠委林楚茵先看到，議事人員跟國防部軍官也看到，他也站起來，馬上會議暫停，王定宇裁示說追出去，國防部軍官跑超快，追出去過一陣子後拿回來。

沈伯洋直言，黃國昌說是自己想要拿回來，這只有黃國昌自己知道，但客觀就是黃國昌帶出去後，軍官追到黃國昌然後拿回來，如果說是正要交出來，那只有黃國昌肚子裡的蛔蟲才有辦法知道。他強調，監視器、攝影機拍不到黃國昌內心，媒體拍到黃國昌走出來還攜出資料，這是鐵一般的事實，但黃國昌內心怎麼想的，攝影機拍不到。

民進黨立委范雲也大酸，黃國昌在立法院長選舉前一天受訪，被問到若不小心、蓋錯票，黃國昌說如果連這麼簡單的事情都會搞錯，顯然不具有足夠的能力在立法院行使立法委員的職權，那機密文件不得攜出不是一個更簡單的事嗎？「黃主席如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然也不具有足夠的能力擔任立委的職權」。

更多三立新聞網報導

哇 …歷史鏡頭！傅崐萁、柯建銘手牽手不到10秒 鄭麗文一出手破功了

趙少康出新書藍綠白同框！柯建銘拋「大和解咖啡何時續杯」爆掌聲

黃國昌帶走機密資料風波擴大 被告發涉犯國安法

黃國昌「不小心」帶走國防機密！他揭6點打臉：台灣人最厭惡這種

