週五議場外抗議助理費除罪化 藍黨團：持續聽取意見

陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發爭議。資料照 廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發爭議，立法院國會助理工會揚言週五（12日）赴議場外抗議，籲陳玉珍撤案。國民黨立院黨團書記長羅智強今回應，持續聽取意見；陳玉珍受訪說，國會本來就是公開討論，有人主張撤回或提出修正案，都尊重其自由，但自己也有提案權利，盼勿汙名化。

由陳玉珍提案及林思銘等27位立委連署的「立法院組織法第卅二條、第卅三條及第卅五條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

國民黨團昨發新聞稿表示，陳玉珍等人提出助理費除罪化修法，引發各界討論。昨（8日）上午黨團幹部會議，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見。今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

國民黨團說，依據黨團組織運作規則，最高決策機制為黨團大會，因此黨團幹部會議並未做成任何決議，本黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃為立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

