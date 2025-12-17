週五起全台有雨！下週活躍冷空氣南下 恐「一路凍到年底」

生活中心／黃依婷報導

週六台灣附近將有低壓波動發展、東移，來到台灣東方海面後逐漸建立鋒面系統。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

明（18）日白天期間東北季風仍較強，晚間隨著大陸高壓東移，東北季風減弱，風向也逐漸會轉為偏東風，不過隨著大陸華南有南支短波槽建立，中高層的西南風將在南海北部到廣東、江西、福建、浙江一帶建立槽前的雲雨帶，並且逐漸往下游台灣方向延伸，因此除了迎風面的大台北、東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨機會外，晚間開始西半部地區的雲量也將會逐漸增多。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週五槽前水氣雲雨帶仍將逐漸通過台灣，各地普遍都有短暫陣雨機會，雖然地面是偏東風，沒有明顯的涼冷空氣，但是因為下雨、濕度較高的關係，因此各地白天高溫大致都在22到25度左右，南北之間差距不大，夜晚到週六清晨中北部、東北部都市地區低溫17到19度，空曠地區低溫仍可能降到15度上下。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週六長江中上游有另一個北支西風槽很快的再度靠近，後方有新一波大陸冷高壓前緣跟著往東南延伸移動，高壓前緣冷暖空氣交界面也會來到台灣附近，配合北支槽前不穩定環境，預報資料看起來在台灣附近將有低壓波動發展、東移，來到台灣東方海面後逐漸建立鋒面系統。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，週日北支西風槽逐漸掠過台灣附近向東移動，底層大陸高壓帶來的東北季風逐漸增強，整體水氣已經較為減少，但是在迎風面的桃園、大台北、東半部及恆春半島一帶仍將持續有短暫陣雨機會，新竹以南地區則可望恢復多雲或有陽光的天氣。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下週後半週目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。

