週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光

生活中心／黃依婷報導

週末隨鋒面通過後，新一波冷空氣南下。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。

天氣分析師林孝儒在粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，週三至週五臺灣轉受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，預測各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，外出建議備妥雨具。

廣告 廣告

林孝儒表示，各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20到24度，低溫約15到18度；中南部高溫約25到30度，低溫約15到19度，環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，請留意服裝調整。

林孝儒提到，目前預報仍顯示，週末隨鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11到13度。

林孝儒指出，週日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山在近冰點條件下，仍有固態降水（霰、雪或結霜霧淞）機會。冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能；總之，本週末為明顯轉冷的變化期，請持續關注最新預報，並提前規劃保暖與低溫防範。

更多三立新聞網報導

妹子「年終1600元」嘆有人更慘嗎？一票搖頭：已經贏過台灣八成了

大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒

前往日本要小心！林氏璧：第二波流感流行來了

徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下

