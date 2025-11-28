週休三日不切實際？網路聲量揭：縮短工時更務實

近期「週休三日連署通過」引發社群高度關注，由於議題涉及勞工福利與工作生活平衡，討論迅速在網路上擴散，形成一場跨世代參與的公共辯論。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，「週休三日」的討論聲量在短時間內急速攀升至萬則以上，而熱門討論風向中，近三成留言認為「縮短工時」比直接推行週休三日更為務實。與此同時，部分網友也擔心工作天減少可能導致薪資不增加，但生活成本依舊居高不下，引發「薪資與物價脫鉤」的疑慮。

聲量數據顯示，自11月23日「週休三日連署通過」的消息曝光後，當日網路聲量立即飆升至9千則，討論焦點多集中在「制度是否合理」及「政府如何回應」等議題，熱度迅速發酵。緊接著在11月24日，勞動部長洪申翰對此表態將「全面評估」，民進黨團也表示「支持所有社會聲音」。相關內容被廣泛轉載與討論後，當日聲量攀升至2.7萬則的高峰，同時出現更多關於薪資、工時等勞動市場層面的討論。

11月25日，網路媒體公布「週休三日」的投票結果，贊成與反對比例再次引發社群關注。與此同時，過往「2年前曾遭行政院駁回」的背景被重新提起，再度激起討論浪潮，當日聲量接近1.1萬則。

從熱門網路留言風向觀察，「認為縮短工時比較實際」的聲量佔27%，顯示網友普遍認為降低工時比直接推行週休三日更務實。其次，20.4%「認為老闆難當」，主要關注政策實施可能增加企業成本與管理負擔，並討論中小企業是否能承受額外休假安排。20.2%「認為調高薪資比較實際」，則反映部分網友認為直接提升薪資比調整休假天數更能改善勞動者福利。

另一方面，10.9%「反對週休三日」的聲音明確表達立場，擔心政策會帶來經濟衝擊或工作安排不便；10.8%「認為爽到外勞和公務員」的討論，反映部分網友認為週休三日可能帶來不公平現象，部分族群可能因制度既有保障而較少感受到壓力；10.7%「認為物價會跟著上漲」則指出擔心企業成本增加最終轉嫁到消費者。整體來看，網路風向並不樂見週休三日連署通關，主流民意仍傾向透過縮短工時或提高薪資，期盼在勞動環境中看到實際改善。

雖然「週休三日」連署成功引發高熱度討論，但網路聲量與留言風向顯示，民眾對全面實施仍持審慎態度，主流意見傾向透過縮短工時或提高薪資來改善勞動條件，同時關注政策公平性與企業承受能力。在台灣被稱為「過勞之島」、平均工時位居全球前列的背景下，政府可先從基本勞動條件改善著手，例如合理安排工時與調整薪資，以回應社會關切，透過持續輿情監測掌握民眾期待，也能為未來相關勞動政策討論提供實質參考。

