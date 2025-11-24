週休三日不是夢？民眾附議破5千 網揭殘酷事實

有民眾於公共政策網路參與平台推動「週休三日」。（示意圖／翻攝自pexels）





有民眾於公共政策網路參與平台推動「週休三日」提案，也在10月7日時，獲得多達5768人附議。勞動部表示最晚將於12月7日前做出回應。有民眾在PTT上詢問大家的看法，就有網友直言，早在2023年也有人針對週休三日進行提案，當時以「否決」作結，推測這次通過的可能性並不高。

提案指出，一旦開始實施四日工作制，不僅能提升工作與生活平衡，也可以吸引並留住重視生活品質的人才。同時通勤次數減少後，有助於環保與降低企業營運成本，在長期影響之下，也有可能會使整體產能大幅提升。此外，從英國、日本、冰島等國的研究實例來看，實施週休三日後的產能並未下滑，甚至有上升趨勢，且員工幸福感、身心健康都明顯改善。

原PO在PTT上以「關於週休三日」為題，並詢問大家，如果這個法案通過的話，那麼公務人員是否同樣有機會，迎來四日工作制的降臨。對此，有網友表示，「夢裡面什麼都有」、「勞工都很難有了，公務員就洗洗睡吧」。不過也有網友認為，「一天7小時比較實在」，比起多放一天假，縮短每日工時才更能有效減輕工作壓力。

對此，也有網友回想，其實早在2年前，也有民眾針對週休三日做出提案，當時以「茲事體大，從長計議」作結，否決了週休三日提案。有網友認為，這次提案恐怕也會重蹈覆轍，並直言其實現的機率不太樂觀。

