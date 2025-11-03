週休三日仍不滿足！員工竟「偷帶妹進辦公室吹冷氣」 老闆氣炸：方便當隨便
「給大家方便，大家當隨便！」一名老闆抱怨，為了讓員工能更有精力上班，他決定實施週休三日的制度，怎料卻有員工趁著休假期間跑來辦公室吹冷氣、吃零食，還偷偷帶非公司人員進去，讓他傻眼道「這真的踩到我底線」。
這名老闆日前在Dcard以「給大家週休三日結果……」為題發文表示，自己是小型設計公司的老闆，為了給員工工作上的彈性，開始嘗試週休三日的方式，讓大家上班能夠聚精會神，休假就好好休息、好好陪家人，沒想到實施一段時間過後，卻發現有一位員工在休假日私自進辦公室，來公司吹冷氣、用電、吃零食。
原PO說到，公司並沒有明確規範休假日能否進辦公室，但有其他同事發現，有人拿印表機來影印非公司業務的旅遊行程資料，讓他決定查看監視器，竟抓包該員工將一名女性帶到公司，「讓外人進來公司，這真的踩到我底線，跟他約談也只是得到一些若有似無的道歉跟輕描淡寫的解釋，套一句老話就是『給大家方便，大家當隨便』。」
原PO指出，後來他找了勞資顧問討論，訂定「公司資產使用規範及PIP流程」等規則，白紙黑字寫清楚，「真沒想到小公司單純的初心給福利，也要弄得像大公司」、「說真的制度再怎麼完善，我想還是擋不了鑽漏洞的創意」。
貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「怎麼看都是人的問題，把他踢了換一個比較實在」、「與其說公司規範有漏洞，不如說藉機發現了這些有問題的員工，這些事根本不是正常有道德的人會做的，這跟下班偷水或是帶薪大便是不同層級的事情」、「給的福利很棒阿，有問題的員工開除不就好了，好公司也不用怕找不到員工」、「感覺不是週休三日造成的結果，就算週休二日，他做的這些事情一樣可能發生」。
也有人直言，「週休三日，真的會更加有動力上班」、「怎麼樣可以讓老闆看到這篇，渴望週休三日」、「週休三日的福利也太好了吧，羨慕」、「現在滿多傳產甚至週休四日，還能在上班時間兼職跑外送，台灣資方終於開始重視勞工權益了」、「我是建議先提醒他，如果沒有改善再進行處理」、「用公司印表機印個人資料，這個還好吧，基本上我待過的公司中大家都會啊」、「會用公司的東西來處理私人事情，這個大家都會我覺得還好」。
看更多 CTWANT 文章
北捷一度停駛！旅客誤按「緊急斷電鈕」全線卡住 依法收1萬元罰單
律師估「粿粿范姜結局3輸」！ 難複製Andy原因曝：3主角都不是太好的人
黃明志捲命案！謝侑芯經紀人曝「未全程陪同」原因
其他人也在看
2外國人「募醫藥費6萬」遭轟假手斷 網怒：從台中騙到台南
日前民眾在台中一中街、逢甲夜市目擊，一男一女外籍人士坐在地上乞討，可見女生右手有厚厚的包紮，男生則拿著紙板上用繁體中文寫著「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣。」後來兩人被網友踢爆是詐騙後，又跑到嘉義文化路夜市的路邊乞討。當時有目...CTWANT ・ 1 小時前
外媒刊文揭潛艦困境 陳菁徽：賴政府激進引戰又備戰不足
美國知名軍事政治雜誌《國家利益》（The National Interest）刊登專文，深入剖析台灣的國造潛艦（IDS）計畫。文章指出，這項台灣最雄心勃勃的國防自主計畫，正因內部的管理不善、資源有限與合約商內鬥，而面臨嚴重威脅，這對華府而言並非好消息。對此，國民黨立委陳菁徽3日批評說，賴政府激進引戰又備戰不足，勿用「嘴砲」治國。中天新聞網 ・ 21 小時前
聲援「我們都是沈伯洋」 范雲反遭這句酸爆
[NOWnews今日新聞]辜寬敏基金會1日舉辦「世代接力，公民力量再集結」論壇，會後大家舉起寫著「我們都是沈伯洋」的牌子大合照，與會的民進黨立委范雲也轉發該照片，表示聲援近期遭中國公安立案審查的綠委沈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
2千餘戶水表亂抄害水公司短收 法官判委外公司得賠差價
雅光精密有限公司承攬台灣自來水公司2021年度瑞芳所委外抄表勞務契約，但台水公司卻發現該公司員工抄表指針數登錄有異，且頻頻接到客訴。追查發現後異狀，有2565戶水表未依規定抄寫，共損失27萬餘元，便對雅光精密公司提告，並求償。基隆地院近日審結，判處雅光精密公司需賠償台水公司損失，全案仍可上訴。自由時報 ・ 1 天前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前
中資退散！峇里島1玻璃電梯破壞環境 印尼當局下令停工
即時中心／林耿郁報導印尼峇里島當局近日下令暫停一項由中國開發商建設、位於知名景點克靈金沙灘（Kelingking Beach）斷崖上的玻璃電梯工程，原因包括疑似破壞天然景觀、未取得完整許可證照等；該工程已引來當地居民、國際遊客強烈反彈。民視 ・ 1 小時前
老闆佛心週休三日！見員工1離譜行為後悔了：方便當隨便
你支持週休三日嗎？有一名設計公司的老闆分享，為了員工的工作和生活平衡開始嘗試週休三日的方式，沒想到發現有一名員工會在休假時進辦公吹冷氣，甚至擅自帶外人進辦公室，讓他得知後相當生氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金援川普 矽谷科技公司取得成效
矽谷科技公司與川普總統的密切關係似乎正在加深並取得成效。這些公司及其領導人透過贈送禮物、制定政策和公開表態來表達忠誠，而...世界日報World Journal ・ 18 小時前
避免66架F-16V BLK70戰機明年交不成 國防部：美方每天20小時趕工
國防部為強化空防，原定明年底前獲得66架F-16V block70（F-16V BLK70）戰機，卻因供應鏈、生產線等因素出現延宕風險，在第一架戰機今年3月出廠後，迄今無後續消息。根據國防部最新送至立法院的報告陳述，美方已採2班制20小時全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。自由時報 ・ 1 天前
長大驚覺「童年很完美」 一票人也讚：滿分爸媽
一名網友表示，小時候沒發現自己的家庭跟其他人有什麼不一樣，如今長大後回想起來，才從很多小細節發現爸媽的付出，包括上下課都有人接，假日全家出去玩，為了帶便當額外煮飯菜，且不會強硬要求考試成績，讓網友看完後都大讚根本是滿分的爸媽。中時新聞網 ・ 1 天前
【風象星座運勢】11/4 雙子座社交活躍、天秤座合作運旺、水瓶座溝通忙碌
★雙子座：人氣高漲，社交活躍，娛樂精采。可能有突然的機會或挑戰來敲門。 ★天秤座：感情、友誼、合作運旺，貴人相助。可能臨時外出。注意交通安全。 ★水瓶座：溝通、交通忙碌，容易有外出、參訪、合作、協商或群體競賽機會。太報 ・ 1 小時前
【11月美劇推薦 TOP 10】Netflix 必看《怪奇物語：第5季第1輯》劇終季、冰與火製作人《雷殛元首》、Disney+ 《訴訟女王》、絕命毒師編劇《萬中選一》開播！
2025年11月今年倒數第二個月，美劇片單有很值得期待的理由！大咖爆劇在期待中強勢歸來《怪奇物語：第5季第1輯》開啟最終章的冒險！除此之外Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV、Prime Video 和 CATCHPLAY+ 11月片單，有哪些必看新劇和強檔美劇、歐美劇呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 37 分鐘前
（專訪）陸小芬爆拍戲太苦！「猛咳過敏撐3個月」動息影念頭
金馬影后陸小芬睽違24年重返小螢幕，接演大愛新戲《接住流星的人》，卻坦言這是她「從影以來最煎熬的一次」。曾是台灣電影代表人物的她，前年以《本日公休》華麗復出、再度封后，沒想到重回電視劇，挑戰卻遠比預期艱難。《接住流星的人》講述課輔志工「江柑」照顧困境家庭孩童的故事。拍攝期間，69歲陸小芬幾乎每天都靠自由時報 ・ 1 小時前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 7 分鐘前
錢越多越疼老婆！3大星座男「致富後寵妻行為」閃瞎全網 嫁對等於中頭獎
「男人有錢就變壞」這句話對這三個星座男完全不適用！他們沒錢時願意陪妳吃路邊攤，富起來後更是第一時間幫妳升級人生。這三位「越成功越專情」的代表，根本是幸福潛力股！姊妹淘 ・ 37 分鐘前
台灣旅客到韓國一眼被抓包！韓籍網紅曝「台人4行為」 網喊：是真的
近年來許多民眾喜歡出國旅遊，尤其是離台灣較近的日、韓兩國，更是不少旅客心中的首選。近日一名前韓國免稅店店員拍影片，展現台灣旅客在韓國常出現的4個明顯行為，一眼就能辨識出來。台灣網友看完後，紛紛留言「一模一樣！」、「你也學太像了」。中時新聞網 ・ 1 天前
《大陸金融》陸調整珠寶黃金稅收 衝擊買氣
【時報-台北電】大陸最新黃金稅收政策上路，從11月1日起零售商從上海黃金交易所購入黃金時，其享有的增值稅抵扣額從13％降至6％，等於零售商購金成本將大幅增加至少7％，金飾價格料將顯著上揚。 受此消息影響，陸港股市黃金相關類股3日全面大跌。金飾股全線重挫，周大福跌8.67％收報港幣13.9元，老鋪黃金跌7.16％報港幣635.5元，周生生跌6.1％報港幣13.08元。金礦股亦普遍下跌，紫金礦業H股跌1.61％報港幣31.72元，A股跌1.64％報人民幣30元。 大陸財政部、稅務總局11月1日公布最新黃金相關稅收政策。上海黃金飾品行業協會解釋，根據新規定，無論是會員單位或是非會員客戶，從交易所購入的非投資用途黃金，增值稅抵扣都將從13％減少到6％。 政策立即上路。 第一財經分析，新規代表大陸的黃金市場稅收治理進入精細化、分類管理的階段，通過「用途定性、分類管理」的新框架，堵住稅收套利空間。另外，最新稅收政策或吸引投資者向場內集中，尤其是大額資金，提升交易所流動性與定價影響力。 報導引述廣東南方黃金市場研究院市場研究中心主任宋蔣圳指出，新規上路後，所有加工的黃金，包括首飾、擺件、工業電子使用時報資訊 ・ 57 分鐘前
豬肉禁令本週五解除？這3天是關鍵 農業部：研議拉高防疫強度
國內非洲豬瘟疫情進入關鍵倒數5天，中央團隊這次用了2天半完成詳細的疫調結果，是否本週五（7日）可以解除豬肉宰運措施？農業部長陳駿季表示，目前的重點是在這3天內維持高強度的檢疫，希望能確保全台所有豬場都沒有病毒入侵。只有在這樣的情況下，才能放心在7日解禁，但會持續「禁止廚餘養豬」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
黃金暴跌失守4000美元！外媒揭「罪魁禍首是中國」
黃金價格近期劇烈震盪，10月曾創歷史新高近4380美元，3日一度跌破4000美元。分析指出，中美局勢趨緩、資金撤出與中國「取消黃金退稅政策」，都影響金價表現，本次主要是退稅政策影響。不過地緣政治與經濟不確定因素仍在，金價短線回調後仍具避險需求支撐。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝
補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？ 洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁健康2.0 ・ 37 分鐘前