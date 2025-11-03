週休三日仍不滿足！員工竟「偷帶妹進辦公室吹冷氣」 老闆氣炸：方便當隨便

一名老闆抓包員工趁休假日帶非公司人員進辦公室。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／unsplash）

「給大家方便，大家當隨便！」一名老闆抱怨，為了讓員工能更有精力上班，他決定實施週休三日的制度，怎料卻有員工趁著休假期間跑來辦公室吹冷氣、吃零食，還偷偷帶非公司人員進去，讓他傻眼道「這真的踩到我底線」。

這名老闆日前在Dcard以「給大家週休三日結果……」為題發文表示，自己是小型設計公司的老闆，為了給員工工作上的彈性，開始嘗試週休三日的方式，讓大家上班能夠聚精會神，休假就好好休息、好好陪家人，沒想到實施一段時間過後，卻發現有一位員工在休假日私自進辦公室，來公司吹冷氣、用電、吃零食。

原PO說到，公司並沒有明確規範休假日能否進辦公室，但有其他同事發現，有人拿印表機來影印非公司業務的旅遊行程資料，讓他決定查看監視器，竟抓包該員工將一名女性帶到公司，「讓外人進來公司，這真的踩到我底線，跟他約談也只是得到一些若有似無的道歉跟輕描淡寫的解釋，套一句老話就是『給大家方便，大家當隨便』。」

原PO指出，後來他找了勞資顧問討論，訂定「公司資產使用規範及PIP流程」等規則，白紙黑字寫清楚，「真沒想到小公司單純的初心給福利，也要弄得像大公司」、「說真的制度再怎麼完善，我想還是擋不了鑽漏洞的創意」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「怎麼看都是人的問題，把他踢了換一個比較實在」、「與其說公司規範有漏洞，不如說藉機發現了這些有問題的員工，這些事根本不是正常有道德的人會做的，這跟下班偷水或是帶薪大便是不同層級的事情」、「給的福利很棒阿，有問題的員工開除不就好了，好公司也不用怕找不到員工」、「感覺不是週休三日造成的結果，就算週休二日，他做的這些事情一樣可能發生」。

也有人直言，「週休三日，真的會更加有動力上班」、「怎麼樣可以讓老闆看到這篇，渴望週休三日」、「週休三日的福利也太好了吧，羨慕」、「現在滿多傳產甚至週休四日，還能在上班時間兼職跑外送，台灣資方終於開始重視勞工權益了」、「我是建議先提醒他，如果沒有改善再進行處理」、「用公司印表機印個人資料，這個還好吧，基本上我待過的公司中大家都會啊」、「會用公司的東西來處理私人事情，這個大家都會我覺得還好」。

