【週休三日再起2-1】連「真 · 週休二日」都沒有 四日工作制為何只剩口號？

時隔兩年，週休三日議題再度浮上檯面，行政單位態度鬆動，但上班族卻出現正反不同聲音。



台灣工時在國際名列前茅，更是亞洲排名第二。隨週休三日議題再度浮上檯面，引發熱議，但多家民調

顯示，上班族反應並未如預期熱烈，民眾一方面期待多一天休假，一方面又擔心工時不會真正縮短、薪水先被砍。勞團與學者直言，台灣連「真正的週休二日」都尚未走完，在一例一休的彈性工時、加班文化與長工時結構未調整之前，貿然談週休三日，只是把既有矛盾往前推一格。

四日工時提案再度登場 政府態度由否決轉為「再研議」

有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，主張有助提升工作與生活平衡、吸引及留住人才，並提高勞工幸福感與身心健康，吸引5768人附議。翻攝公共政策網路參與平台

有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，主張有助提升工作與生活平衡、吸引及留住人才，並提高勞工幸福感與身心健康，吸引5768人附議。依規定，勞動部原應於12月7日前正式回應，卻在上週五晚間發出聲明，表示仍須「廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議周妥」，將回應期限展延至2026年2月7日。

這並非首次倡議。2023年曾有人提議「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，取得5,736個附議後，行政院徵詢相關機關及團體意見，多數不贊成，因此不予採納，並說明三項理由。

民調現兩樣情 憂工時太長、怕責任制加重

週休三日民調與職場顧慮整理。太報製表

時隔兩年，相同議題再度提出，行政單位態度似乎略有鬆動，但民意卻呈現「期待與擔憂並存」。薪資查詢平台《比薪水》本月4日調查顯示，近9成民眾支持週休三日成為常態，但前提是薪資維持不變；一旦薪水按比例減少，支持度驟降至1成左右。

同一份調查也詢問「實施週休三日最擔心的改變」，超過6成受訪者憂心薪水減少，其次近5成擔心上班時間被壓縮、工作更忙碌，近3成上班族則煩惱「不方便聯繫客戶」或「產業特性不適合」。

《Nownews》在YouTube頻道發起「勞工週休三日提案連署過關，請問你贊成嗎？」網路投票，結果顯示，逾5成網友不贊成，理由多為「擔心被減薪、工作責任制」；另有超過3成網友贊成，認為「台灣勞工工時太長」。

現實太骨感 勞團批：人治職場談週休三日是「假議題」

從網路投票、民調與留言來看，多數民眾支持週休三日的「理念」──縮短工時、避免過度加班──真正擔心的是薪資被打折、工作量被塞滿四個工作天。高雄市獨立總工會理事長王慶宏受訪時深深地嘆息，「如果勞工不需要透過加班就能賺到錢，哪有人那麼命賤，想要每天加班？」

高雄市獨立總工會理事長王慶宏認為應該先回頭檢視低薪、長工時問題。資料照

王慶宏直言，國內中小企業占全體企業逾9成，提供超過8成就業機會，《勞動基準法》上路40年，整體勞動環境多半仍是「人治」，高薪低報、不給特休、責任制氾濫，政府執法遇到阻力就轉彎，整體勞動條件這麼差，「週休三日對勞工來講都是假議題」，與其大談週休三日，應正視低薪、長工時等問題。

王慶宏表示，今年國內經濟成長率已經來到7%，但經常性薪資平均數是最低工資的2倍，每年最低工資的調幅趕不上GDP成長，又面臨對等關稅、匯率、碳費及全球不景氣，現在不只勞工憂心，雇主也惶惶不安，若薪資成本無法因應週休三日帶來的缺工，恐怕出現新一波的關廠潮。有合理薪資待遇，又能週休三日，勞工一定會謝謝政府，雇主也會欣然同意，「但現階段是不食人間煙火、太跳耀思考」。

不只勞團有疑慮，文化大學勞動暨人力資源學系助理教授陳立儀也直指，台灣在週休制度上其實停留在未完成階段，「連週休二日都沒有真正走完，就直接談週休三日，風險當然很大。」

公私部門休假落差未解 一例一休成矛盾來源

文化大學勞動暨人力資源學系助理教授陳立儀，在德國生活長達12年，深入研究勞動政策、政治制度與社會結構。李政龍攝

陳立儀說，國內就業市場大致分為公部門與私部門兩塊，自1990年代起，公務員與學生早已全面週休二日，相較之下，製造、服務、零售、餐飲等多數私部門仍難以做到，「公部門已經歷30年的週休二日，私部門卻長期停在『週休一日』」。

在此落差下，後來推動的「一例一休」，原意是讓私部門從每週休一天，逐步走向每週休兩天，設計出「一個例假日、一個休息日」，公司若排得出班，就讓員工真正休兩天；排不出，就用例假日搭配休息日協調，希望整體工時能縮短。

然而，反對聲音卻意外從勞工端冒出來。陳立儀指出，背後是結構性低薪作祟，對許多勞工而言，工作日從六天縮成五天，雇主第一反應是「既然週六不上班，就扣除那一天的薪資」，勞工感受到的不是休假變多，而是收入減少。在薪資長期偏低的情況下，不少人寧願犧牲休假，用加班換取收入，「這不是勞工『貪心愛加班』，而是他們還在為『活得下去』努力」。

他說，後來又加上「彈性調整工時、提高加班費」等設計，只要企業願意付較高代價，休息日仍可協調員工上班，營業時間不必縮，工時不一定真的減少，這也解釋為何一談到週休三日，許多上班族本能反應是「會不會變相被減薪？」

週休二日仍打折 學者：邁向週休三日還得過3關

許多業者習慣用「一人撐滿」的模式，排8小時正常工時、其餘算加班，等同把營業時間直接套在單一勞工身上。資料照

面對企業態度，陳立儀也點出另一個迷思，「營業時間不等於勞工工時」。以百貨公司為例，營業時間從上午11時到晚上10時，許多業者習慣用「一人撐滿」的模式，排8小時正常工時、其餘算加班，等同把營業時間直接套在單一勞工身上，不只工時偏長，一旦有人因病請假、臨時出事，立刻出現「無人可頂」的窘境，「人力壓到最低成本，當然沒有任何緩衝。」

從公私部門落差、一例一休兩次修法，到彈性調班與企業文化，陳立儀總結，台灣至今仍停留在「週休二日未完成」的狀態，在此基礎上談週休三日，勞工自然會解讀為另一種加班、加責任或減薪的變形。

他認為，若要讓週休三日變成可認真討論的選項，社會必須先回答三個關鍵問題：第一，私部門能不能真正走到穩定、普及的週休二日？第二，一例一休與彈性調班要不要回頭檢討，釐清其對家庭、教育與社會對話的影響？第三，在任何縮短工時的設計下，能否同時保障資方利潤不變、勞方薪資不變？

「只要勞工還覺得休假等於減薪，週休三日就只會是口號。」陳立儀說，在此之前，恐怕得先把「真‧週休二日」這一課補上。

