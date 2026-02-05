週休三日到底行不行？勞動部2月7日掀牌定生死

財經中心／王文承報導

全民矚目的「週休三日」公投連署案正式進入關鍵倒數！去年底該提案突破5700人附議門檻成功成案，勞動部依程序公告，將回應期限展延至2026年2月7日。隨著期限進入最後階段，這份回應將如何牽動數百萬勞工與企業的神經，引發全台高度關注。

週休三日可行？勞動部表態回應倒數

一名網友在社群平台《Threads》發文提醒，勞動部公布週休三日的時間將至，呼籲「各位社畜開始集氣」。貼文曝光後迅速引發網友熱議，累積超過50萬人次瀏覽。許多支持者期盼，紛紛留言，「拜託通過，我每個禮拜上到禮拜二就開始思考什麼時候要公布通過」、「等超久」、「支持週休三日」、「週休三日真的能實現嗎？」、「希望週休三日」。

然而，反對聲浪也不在少數。有網友認為此舉並不實際，擔憂週休三後產生的副作用，「週休三日太多了吧，少一天看盤，太無聊了」、、「週休二日即可」、「不通過！集氣集氣」、「這個要是通過了，我會用剩下四天的工作日，給我老闆200的%的產值」、「週休三日搞不好上班一天要上十小」、「乖孩子，夢裡什麼都有」、「真的不必週休三日，每天只上班7小時就非常開心。」；也有人務實建議，與其增加休假，不如直接縮短每日工時，「不用周休三日，希望每天工時6H」、「希望每天變6小時就好+1」、「我覺得每天少上一小時的班比較好」、「三日不用 我要四點下班」、「工時改6H就好，不用週休三日」。

回顧提案進程，該案由網友「Zou」於去年（2025年）8月發起，主張四日工作制有助於平衡生活與工作，提案短時間突破5700份附議門檻。對此，勞動部於去年12月5日表示，由於週休三日牽涉產業結構、勞工權益與民生需求極廣，依規定將回應期限展延兩個月。這段期間，勞動部已邀集銓敘部、內政部、經濟部、交通部及金管會等相關單位召開會議，積極蒐集跨部會意見。

根據2024年統計，台灣受僱者年平均工時達2030小時，位居全球第5高。勞動部強調，推動此政策必須格外審慎，核心目標是在「勞工權益」與「企業競爭力」之間找到共贏平衡點，而非倉促定案。勞動部也呼籲外界理性看待，強調好的政策需要時間釐清影響並凝聚共識，才能讓理想真正落地。

