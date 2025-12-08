週休三日可不可行？學者：全面施行將衝擊醫療，建議這裡先試點
台灣工時過高，3年內2度有民眾提案希望推動「週休三日」，不過學者指出，若台灣採取「一步到位」式的週休三日，產生的問題可能會比現況更多，特別是醫療院所，可能不再能提供每週7天的服務，影響患者權益，建議採階段式推動，公務機關可先行試點，再接著逐步拓展。
近期國內有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，希望台灣推動「週休三日」，該提案並於10月初突破附議門檻，依規定，行政機關必須於12月7日前回應。其實，這已非第一次有民眾提出「週休三日」的倡議，早在2023年就有同樣的提案被提出，可惜鎩羽而歸，而這項建議不斷被提出，背後的原因，是台灣的工時過高。
為何要週休三日？工時已過高
根據勞動部的統計，2024年台灣勞工的平均總工時為2030個小時，在全球主要經濟體中排名第5，更是亞洲第2（前5名分別為墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、哥倫比亞、台灣），平均工時超過絕大多數的已開發國家，連發展程度相近、鄰近的日韓都難望其項背。日本、韓國2023年的平均工時為1637小時、1874小時，與此相較，台灣該年為2020小時。
台灣若實施週休三日，有人認為恐加劇缺工現象，不過中經院助研究員賴偉文指出，會產生缺工問題，主要是兩個因素：勞動力供給不足、勞動力需求過高。從整體來看，如果週休三日、每日工時8小時，代表勞工每週的平均工時將從40小時，略減至32小時，會拉高企業對勞動力的需求，但若只是勞動力需求的增加，賴偉文認為，這樣的缺工問題是可以緩解的。
若從個別產業來說，週休三日對不同產業的衝擊力各不相同，以餐飲業、零售業等勞力密集的服務業來說，衝擊力可能會較大，原因是這些產業本就需要大量的人力，一旦實施週休三日，會再進一步提升勞動力的需求，「基本上這些行業的是排班制，實施週休三日，就會需要更多的人進到排班系統來。」
週休三日難以施行的理由：醫療業勞動力供給不足
特別是醫療業，目前整個產業的缺工問題並非「勞動力需求過高」導致，而是「勞動力供給嚴重不足」，若實施週休三日，在供給已嚴重落後的情況下，又大幅提升對醫護人員的需求，整體的缺工問題將更嚴重，部分醫療院所可能無法再提供每週7天的醫療服務，影響患者的權益。
不單是服務業，勞力密集程度相對較高的製造業，也不見得適合推動週休三日，「因為我們很多製造業，主要是靠外國訂單，如果急單來了呢？」整體模式可能無法適應週休三日的工作形態。
從個別行業來看，每個產業的特性與人力運用結構不一，能否所有產業都實施週休三日制度，可能有待討論，因為愈勞力密集，必須要人對人進行服務的產業，就愈不適合推動週休三日；而可以遠距、自動化及數位化程度較高的，就愈適合推動週休三日。
冰島、英國提高人均生產力，全球唯二落實週休三日
若從國際案例來看，目前落實週休三日的國家，主要是冰島、英國兩國，但他們能實施週休三日，背後也是有些立論基礎。大體上的作法，是政府提供補助，協助企業推動自動化、改善生產流程，並且不採用「一步到位」式的改革，而是階段性讓勞工工時減少，這樣的作法，或許值得台灣參考。
賴偉文指出，一旦全面落實週休三日，對企業來說，最直接的影響就是成本上升，「站在廠商的立場，若成本增加，就必須要在其他地方予以補足。」比方說冰島與英國就是將人均生產力提高，5天的工作量4天就能做完，讓企業的生產力不受影響，讓企業願意接受週休三日制度。從生產力的角度來看，現階段台灣有條件實施週休三日的產業，可能只有半導體這類高附加價值的行業能做到。
他建議，若台灣要推動週休三日，應採取階段性的作法，若採「一步到位」式的改革，產生的問題可能會比現狀多更多。或許可先從公務機關進行試點，避免強推週休三日，導致企業變相對對勞工「減薪」。若公務機關運行週休三日，確定整體的服務效率、量能不受影響，接下來就可逐步推廣到合適的產業運作。
週休三日的優點：可擴大內需，刺激企業加薪緩解缺工
另外，推動週休三日可讓民眾擁有更多休閒時間，增加更多出門旅遊、外食等消費機會，有望擴大整體內需，這代表服務業對勞工的需求將顯著拉高，將給與企業加薪的動力。
賴偉文以從業人員約45萬人的餐飲業為例，目前餐飲業大喊缺工，主要是餐飲業以小微企業為主，成本壓力本就相對較大，企業加薪動力低迷，只希望政府開放外勞，用「低成本」人力補足缺口，導致整體勞動環境不佳，在這樣的狀況下，當然會產生缺工。
他說，若週休三日能擴大台灣的內需市場，隨著企業的利潤、勞動力需求上升，或許能提供企業更多加薪動力，讓勞工更願意留在餐飲業服務，產生正向循環，解決目前的缺工問題。
工時過高，導致週休三日的倡議頻繁被提出，反應許多人對提升工作與生活的期待，也顯示社會對勞動條件改善與生活品質提升的關注。
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 15
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1071
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 221
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 121
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 166
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 89
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 461
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 91
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 9
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 44
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 120
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1