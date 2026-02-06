週休三日夢碎了！ 勞動部今正式回應打槍

去年網友在公共政策網路參與平臺提案「週休三日」成案，勞動部今（6）日正式回應，表示推動週休三日涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，宜先落實週休二日，推動工時彈性化。

勞動部表示，提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，經綜整各界意見，多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向。不過全面推動週休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

經勞動部與多部會研議結果，顯示目前交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態屬24小時營運，若實施週休三日，除人力成本上升，亦加劇人力缺口。短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，亦可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。

勞動部指出，後續將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。

而上次在2023年也有網友提案「週休三日」，當時勞動部回應，「暫時不可行」，現第二度被打槍。

