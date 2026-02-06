週休三日夢碎？勞動部：全面推動有難度 改推「工時彈性化」友善職場

勞動部長洪申翰。資料照



針對公共政策網路參與平台發起的「每週工作四天」提案，勞動部終於在今（2/6）日發表正式回應，目前全面推動「週休三日」尚無共識，經邀集勞雇雙方及專家研議後，多數代表認為應優先考量勞工收入減少、人力調度困難及整體經濟運作等現實挑戰，因此，定調現階段將以「落實週休二日」為前提，轉向推動勞雇協商下的「彈性工時」措施，並加強法遵監督，而非貿然修法縮減工作天數。

去年有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，主張有助提升工作與生活平衡、吸引及留住人才，並提高勞工幸福感與身心健康，吸引5768人附議，勞動部去年底將回應期限展延至今年2月初。

勞動部說明，非常重視「每週工作四天」提案，並理解我國在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題或是對工作與生活平衡有更高的期待。

勞動部指出，此議題涉及多重層面，從整體的政策框架進行討論，分別邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關，透過溝通彼此瞭解各產業對現行工時運用方式的實務運作、服務需求及勞雇雙方面臨的挑戰。

勞動部轉述與會團體代表多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，惟各方代表皆表達全面推動週休三日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作。建議現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部強調，會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為該部推動的重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並精進彈性工時制度運用與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。

