週休三日提案連署過關！勞動部主動聯繫 12/7前須具體回應

週休三日提案連署過關！勞動部12/7前須具體回應。（示意圖，本刊資料照）

未來是否有機會週休三日？有民眾近期提案推動週休三日，順利獲得民眾附議過關，主管機關必須於規定時限的12月7日前做出回應。

根據勞動部官網統計，去年台灣人平均每年工時為2030小時，較10年前相比少了105小時，但仍高居全球第5名；去年台灣人每週經常工時則為40.7小時。

未來有望週休三日？

有民眾今年8月25日於公共政策網路參與平台發布提案推動「四日工作制，每週上四天班放假三天」，提議將假日增加一天，變成週休三日，並詳列優點如提昇工作效率、留住人才、環保節能、促進創新等。

提案人指出，從短期來看，可能造成中小企業反彈。無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機；但其引述英國日本冰島等國的研究實例，表示長期來說，產能不會下降(甚至上升)，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

勞動部、 行政院人事行政總處 12月7日前須回應週休三日

此提案推出後，最後累計有5768位民眾附議，順利通過門檻，勞動部須於12月7日前做出回應。

對此，勞動部回應：

一、根據「公共政策網路參與實施要點」第8點規定，本部將於2個月內（114年12月7日前）完成具體回應。

二、本部業於114年10月8日(星期三)與提議者電話聯繫，釐清並確認提議內容，後續將針對本議題盤點相關資料，並進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見。

三、在最後的正式回應刊登前，再次感謝提議者及所有關注此議題的朋友，請各位靜候正式回應！

行政院人事行政總處則表示，規劃初步說明如下：

一、問題釐清：本總處業於本（114）年10月9日確認提案內容，並負責彙整軍、公、教（含學生）人員相關制度後續規劃之回應。

二、討論研議：公務人員部分：本總處將請銓敘部、內政部、經濟部、交通部、勞動部與金融監督管理委員會等相關部會及全國公務人員協會表示意見；教師（含學生）及軍人部分：本總處將請教育部及國防部表示意見。

三、正式回應：本總處彙整相關機關、團體之意見，於本年12月8日（星期一）前正式回應說明。

事實上，過往也曾有民眾同樣在網路發起讓台灣成為亞洲首個「週休三日」國家提案，不過最後主管機關行政院人事行政總處回應，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採。

