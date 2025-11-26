週休三日是好事？吳東亮：人力不足是問題 恐降薪不利勞工

工商協進會召開「工商早餐會」，會後理事長吳東亮會後受訪。李政龍攝



有民眾月前在公共政策平台上，提案週休三日，目前已通過覆議人數門檻，根據規定主管機關勞動部需在60天內、即12月7日前回應。工商協進會理事長吳東亮今（11/26）表示，目前先進國家尚未真正實施週休三日，多數都是示範階段，還不算是主流制度，他指出，我國恐面臨兩大問題，一是面對人力不足，企業能否承受；二是實施週休三日後，薪資也隨之降低，對勞工恐怕並非好事。

工商協進會今日舉辦一年一度的工商早餐會，行政院長卓榮泰親率行政團隊出席，會後由理事長吳東亮接受媒體聯訪，對於週休三日議題再度掀起討論，吳東亮直言，從理想面來看，每個人都希望休息，但全球先進國家當中，尚未有全面實施週休三日制，大部分還在示範階段，或是小規模地試行，還不是主流制度。

吳東亮指出，回歸到國內，若真要實施週休三日，將面臨兩大問題，首先是企業能否承受？各行各業都高喊人力不足，企業缺工問題嚴重，勞工休假時，需要找人支援，但「人力又要從哪裡來？這是一個很現實的問題。」

吳東亮說，其次，「週休三日對勞工就一定是好事嗎？」倘若工時縮短、休假增加，但是薪水維持，當然很好；反之，工時減少後，薪水隨之降低，恐怕對勞工不一定是好事。所以，這件事情仍要從長計議，不能一下子就做決定。

