週休三日有希望？！勞動部長洪申翰這樣說

生活中心／王文承報導

勞動部長洪申翰表示，針對週休三日勞動部目前仍處於收集各方意見的階段，會針對不同勞工與企業類型的意見進行評估，並在制度設計上進行更全面的思考。（圖／勞動部提供）

現今生活壓力日益增加，近年勞資權益意識抬頭，不少國家已實行「週休三日」，這一議題在台灣也引發熱烈討論。根據統計，台灣勞工去（2024）年的總工時高達2030小時，遠高於鄰近的日本與韓國。因此，週休三日的連署案於10月7日順利通過。對此，勞動部長洪申翰今（24）日表示，勞動部目前仍處於收集各方意見的階段，會針對不同勞工與企業類型的意見進行評估，並在制度設計上進行更全面的思考。

週休三日有希望？



洪申翰上午接受廣播節目受訪指出，許多勞工期待週休三日的議題能促使勞動部持續提升最低工資，藉此降低勞工依賴加班補收入的情況。他同時提到，勞動部持續鼓勵企業與工會簽訂優於法規的團體協約，在工時彈性與勞工保障上提供更佳條件。

針對週休三日是否可能引發「減薪」或「缺工」等問題，洪申翰強調，目前連署僅代表議題受到社會關注，尚未進入政策設計階段，因此不宜過早假設各種情境。他指出，不同產業與企業規模對此看法不一，但社會討論本身有助於政策思考，政府會在完整蒐集意見後再進行專業研判。

至於是否會針對中小企業推出補貼政策，洪申翰說，目前政策尚未啟動，也尚未設計相關配套措施。勞動部將先依平台規範回應提案、彙整意見，再評估是否具備推動的必要性與可行性。

