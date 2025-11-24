週休三日有望？ 勞動部長洪申翰最新回應曝





台灣工時長年居高不下，「週休三日」議題在社會熱度持續升溫，「公共政策網路參與平台」推動「週休三日」的提案，並強調有助改善工作與生活平衡、提升幸福感與吸引人才，於10月7日正式通過門檻，相關部會最晚需在12月7日前做出回應。對此，勞動部長洪申翰今（24）日回應了。

洪申翰24日上廣播節目《POP撞新聞》受訪時指出，許多勞工希望縮短工時，這也是勞動部連續10年調升最低工資的重要原因。他強調，提高底薪是為了減少勞工依賴加班補收入的壓力，減少工時過長的狀況。同時，勞動部也鼓勵企業與工會簽訂優於法規的團體協約，使工時彈性、休假安排等能獲得更好的保障。

廣告 廣告

面對外界關注週休三日制度是否會造成「減薪」、「缺工擴大」等後續效應，洪申翰回應，目前仍在蒐集各界意見階段，不同行業、不同企業規模都有不同的營運考量與勞動需求，不能在沒有完整資料前就做出假設。他認為，廣泛的社會討論有助於政策成熟，但政府必須在充分蒐集利害關係方意見後，才能進行專業研判。

至於是否會針對中小企業提出補貼或其他因應措施，洪申翰也澄清，目前政策尚未啟動，並沒有設計任何配套。接下來，勞動部將依照參與平台的規範，先彙整各界意見回應民間提案，再決定是否具備推動的必要性與條件。

（封面圖／翻攝《洪申翰 Sun-Han》粉專）

更多東森財經新聞報導



週休3日連署過關！ 486先生喊「這些產業」將受惠

週休三日網路投票 10.7萬人表態 結果驚呆了

比週休3日更爽！ 這公司推「32小時彈性工時」 何時想上班都行