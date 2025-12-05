週休三日有望？勞動部：政策規劃更周延 到這時間點才回應

針對週休三日議題，勞動部傍晚發聲明，展延至2026年2月7日前回應。資料照



針對公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，原本勞動部必須要在12月7日之前回應，不過，勞動部傍晚說明，本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見，有高度共識的基礎，才會作進一步研議，所以，展延至2026年2月7日前回應。

備受外界關注的週休三日議題，勞動部傍晚發布聲明，並同步在公共政策網路參與平台回應。勞動部表示，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定，權責機關處理及回應成案提議的期間為2個月，但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，但延長期間不得超過2個月，原訂回應日期為12月7日前，展延至明年2月7日前。

廣告 廣告

勞動部強調，民眾提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，勞動部相當重視，也理解到許多勞工越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。但本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，希望先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

勞動部指出，在這段期間，各界對於此議題的討論與關切，勞動部持續掌握並聆聽，因與產業和勞工生活息息相關，希望蒐集好各方面意見，務實評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

勞動部表示，依「公共政策網路參與平台」程序，處理及回應成案提議的期限原則為2個月，為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。

更多太報報導

外送專法初審通過！每單保底45元 報酬連動最低工資

太子集團員工領失業給付？洪申翰提一原則 違法即不予核發

無薪假不靠雇主！勞動部修正減班休息規範 勞工可持協議書自行通報