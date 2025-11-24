週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應

（記者許皓庭／綜合報導）公共政策網路參與平臺近日出現一項「週休三日」提案，引發社會高度討論。該提案已突破 5,700 人附議，於今年 10 月 7 日正式通過門檻，相關主管機關須在 12 月 7 日前提出回應，政策是否有可能推進，也成為近期勞工界最受關注的議題。

圖／公共政策網路參與平臺近日出現一項「週休三日」提案，引發社會高度討論。（翻攝 公共政策網路參與平臺 網站）

此項提案由民眾於 8 月底提出，倡議採行「四日工作制」，主張每週上班四天、休息三天，並列出制度可能帶來的四大優點，包括提升工作與生活平衡、強化企業吸引力與留才力、進一步促進節能減碳，以及從整體長期發展來看，有助激發產業創新等面向。

廣告 廣告

提案者指出，推動週休三日短期內可能面臨中小企業反彈，擔憂人力負擔無法與周邊國家競爭，導致產能下降甚至影響勞工薪資結構。不過他也引用英國、日本、冰島等地的研究，指出部分國家在試行後，並未出現產能下滑的情況，反而在員工滿意度、心理壓力減少、身心健康等方面出現正向結果。

由於附議數已達門檻，相關部會必須依規定在 60 天內回覆。目前社會對於是否會真正推動「週休三日」尚無定論，但因涉及產業成本、勞動法令與競爭力等多重議題，官方回應方向備受關注。

事實上，台灣工時偏高議題長年受到關注。根據勞動部統計，2024 年台灣勞工全年平均工時為 2030 小時，全球排名第 5，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加與哥倫比亞，比 2023 年的 2020 小時再增加 10 小時。工時壓力高，也讓勞工族群更加關注「四日工作制」相關政策的可能性。

目前提案仍在等待官方正式回應，不少勞工團體、企業界與政策研究者皆正在密切關注政策後續走向。週休三日是否有機會成為台灣未來勞動制度的新方向，預計將在 12 月 7 日後有更明確說法。

更多引新聞報導

東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高

68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆

