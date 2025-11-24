週休三日真的可行？PTT曝2殘酷真相：別做歐洲人的夢

生活中心／周孟漢報導



日前有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，力推「週休三日」，截至今（24）日上午11時18分止，已有5768人連署，勞動部必須於12月7日前回應。眼看連署通過門檻，不少網友也好奇「週休三日」是否真的有譜？對此，PTT鄉民們火速給出「2殘酷真相」，感嘆「生在台灣就別做歐洲人的夢」。





有民眾於公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

有網友在PTT上分享關於週休三日連署過關，勞動部須在12月7日前做出回應的相關新聞，好奇「想問一下如果這個法案通過，公務員也會跟著週休三日嗎？」文章曝光後，留言區一面倒搖頭嘆「老哥，做夢比什麼都快」、「做夢，政府都嫌你的假太多了」、「會成功的話， 我以後不上PTT」、「做夢真的很舒服，相信我吧」。

文章曝光後，留言區一面倒搖頭，不認為法案會通過。（圖／翻攝自PTT）





除了一面倒不認為法案會通過外，也有網友列出2023年同樣力推「週休三日」的案例，只見當時行政院回覆「經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採」，因此不少網友也感嘆「2023年4月就成案過，最後被人事總處否決，相信這次也不會例外」、「之前就被否決過了，茲事體大，從長計議」。

2023年時，相關單位就已經否決該法案。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）





另外，也有不少網友質疑「公共政策網路參與平臺」的實用性，「那個平台有用嗎？」、「官腔回覆平台還有人在鳥喔」、「這個平台已死了，基本上都只會搪塞回應」、「這個平台有成案被接受過的例子嗎？」、「無用平台，浪費回復時間資源，徒增形式」、「那個平台沒什麼用吧」。

另外，也有網友指出，以目前台灣工作環境的制度、企業文化來看，「週休三日」根本不可能，點出「1殘酷真相」，感嘆「有些機關星期六都要開了，別肖想週休三日」、「勞工都很難有了，公務員就洗洗睡吧」、「應該是說，勞工都不可能過的東西不用想也知道駁回」、「生在台灣就別做歐洲人的夢」。

