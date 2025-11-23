週休三日真的要來了？提案連署已過關 勞動部最晚「這天」得回應

即時中心／黃于庭報導

近年來勞權抬頭，世界多國逐步推行「週休三日」，此議題也於台灣社會爭論已久，據統計，我國勞工去（2024）年總工時達到2030個小時，超越鄰近國家日本、韓國。近期有台灣民眾於公共政策平台提案「四天工作制」，目前連署已過關，就等勞動部於期限內回應。

近期有民眾於公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，優點為提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，並有助於提升勞工幸福感，同時保障身心健康等，目前連署已於10月7日通過。

快新聞／週休3日真的要來了？提案連署已過關 勞動部最晚「這天」回應

有民眾於公共政策平台提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」。（圖／擷取自公共政策網路參與平台）

對此，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅回應，我國情況與他國情況不同，約有97％雇主均為中小企業，勞動部將邀集專家學者與會，同時依該平台「公共政策網路參與實施要點」規定，於12月7日之前做出回應。

事實上，我國勞工年總工時逐年攀升，去年達到2030個小時，若細就每週工時來看，有32萬餘名受僱者工時50小時以上，其中更有9萬多人超過60小時，已達「經濟合作暨發展組織（OECD）」定義之「極度過勞」標準。若比較鄰近國家，台灣也遠高於日本1636小時以及南韓1859小時。

