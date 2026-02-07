週休三日美夢破碎？勞動部回應：先落實週休二日

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

去（2025）年有民眾在公共政策網路參與平台提案推動「四日工作制」，也就是週休三日，引發社會熱議。對此，勞動部昨（6）日正式回應指出，週休三日牽涉層面廣泛，現階段仍宜先落實週休二日，後續將朝工時彈性化方向推進。

針對週休三日議題，勞動部昨（6）日正式回應指出，現階段仍宜先落實週休二日。（圖／勞動部臉書）

《中央社》報導，台灣工時長期受到關注，根據國際勞工組織（ILO）最新資料，台灣工時排名全球第54名，但在亞洲仍高於日本、南韓。隨著勞工愈來愈重視生活品質，相關制度調整的討論聲量也持續升高。

勞動部說明，在超高齡社會與少子女化趨勢下，勞動力結構改變、家庭照顧需求增加，社會對工時彈性與工作生活平衡的期待確實提高。不過，全面推動週休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度與整體經濟運作，需審慎評估，各界多認為應循序漸進。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，未來將積極推動友善且多元的工時彈性措施，包括彈性上下班、縮短工時與遠距工作，同時鼓勵工會與企業透過團體協商，簽訂兼顧留才與勞工家庭需求的團體協約，逐步打造更具彈性的職場環境。

