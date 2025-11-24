週休三日能否成真？鄉民秒點出一個「沒人敢講的真相」

鄉民中心／綜合報導

近日「週休三日」再度成為全台熱門關鍵詞。民眾在公共政策網路參與平台提出增加假日、推動週休三日的連署，理由包括讓上班族有更多休息空間、降低職場壓力；而國外如英國、日本、冰島等試驗皆顯示，長期產能不一定下降，甚至可能提升。該連署已達門檻，勞動部需在12月7日前提出正式回應。

鄉民反應：一面倒的「夢裡什麼都有」

對於「若法案通過，公務員是否也能跟著週休三日？」日前，有網友在PTT上以「關於週休三日」為題詢問網友看法，這項疑問，PTT 鄉民毫不遲疑，留言幾乎呈現壓倒性的悲觀與諷刺。

多數人直言「根本不可能」，語氣從無奈、冷嘲熱諷到乾脆全面放棄期待。

鄉民留言如潮：「做夢比什麼都快。」、「夢裡面什麼都有。」、「政府嫌你假太多了。」、「慢慢做夢，相信我。」、「有夢最美。」

不少網友也點名過去的案例早已證明結果：「2023 年就被否決過，這次也不會例外」、「一定是：茲事體大、從長計議 END」。

此外，不少鄉民也認為公共政策平台「沒有用」，紛紛表示：「那個平台有用嗎？」、「那平台還有人在看喔？」、「之前就被否決過了，茲事體大，從長計議」，甚至有人半開玩笑表示：「如果這個提案真的會成功，我以後不上 PTT。」

不只是三日休，更多人想縮短工時

除了否定週休三日的可行性外，也有不少鄉民提出「更務實的替代方案」：「縮短每日工時，一天七小時比較好。」、「星期三做到中午就好了。」、「早九晚四比較實際。」、「白天精華都耗在工作，不合理。」這些留言透露，多數勞工的共同心聲並非「一定要三日休」，而是希望能有更均衡的生活品質。

結論：週休三日？鄉民：在台灣是歐洲人的夢

從多數留言來看，鄉民的共識近乎一致：「週休三日」是一個美好的願景，但以台灣目前的制度、企業文化與過去案例來看，幾乎不可能真正落地。不少網友更點出殘酷現實：「勞工都沒可能了，公務員更不用想。」、「生在台灣就別作歐洲人的夢。」、「勞基法都落實不了，還想週休三日？」

在勞動部尚未正式回應前，網路輿論已經給出了先行判決：多數鄉民不抱期待，只剩幽默與無奈。

