週休三日能成真嗎？網揭「2代價」：每天工作十小時？

近期「週休三日」議題在台灣引發廣泛討論。公共政策網路參與平臺上相關提案順利衝破附議門檻，原本政府須在7日前給予正式回應，但考量議題影響層面廣泛，回應時間延至明（2026）年再行研議。消息一出，引發社會熱議，許多上班族與網友開始討論實施可行性與可能衝擊。





原PO認為，「很多民間企業、服務業連月休八天都做不到，更別說是周休三日了。」（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

有網友在PTT回顧台灣推行週休二日的歷程指出，「想當初光是從周休一日半調整到周休二日就花了好幾年的時間，先是試辦隔周休二日，過一段時間覺得沒問題以後，才漸漸調整成周休二日，而且還同步取消了原本的勞工七天假。」他認為，若每周增加一天休假，多數老闆肯定會反對，勞工也不一定能如願放假，更可能要以取消國定假日（包括春節、清明連假等）作為代價。原PO預測，如果政府真的推行，初期大概會每月先試辦一天，甚至可能扣掉特休，而全面實施的可能性非常低，「很多民間企業、服務業連月休八天都做不到，更別說是周休三日了。」

許多網友認為，「周休三日的工時不是要補到另外四天？」。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，迅速引來網友討論，「周休三日的工時不是要補到另外四天？」、「變成每天工作十小時？」、「相對的你的薪水會被砍QQ」、「沒說明要增加多少工時，將國假併算又是增加多少工時」、「反對周休三日的不會是我，而是那些老闆們」。此外，台灣過去推行週休二日自1990年代起逐步從隔週休調整為雙週84小時工時，2015年立法院再修法，將每週工時改為40小時、每日不超過8小時，但仍出現部分雇主未落實的情況，後續又有「一例一休」彈性制度。行政院及勞動部曾回應，週休三日涉及公共行政、產業運作、交通、教育、金融及國防等多面向影響，且缺乏完整實施經驗與統計數據，在配套未完善前全面實行風險高。網友普遍認為，初期可能僅先從公部門或特定產業試行，每月先增加一天休假，而要在全台全面落實仍有很長路要走。

