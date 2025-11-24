週休三日若實施 他點名「這些產業」大賺、製造業恐重傷

「486先生」陳延昶認為，「週休三日」也有產業受惠，像是旅遊、電商等。資料照。廖瑞祥攝



「週休三日」連署提案日前在公共政策平台通過，儘管勞動部長洪申翰今表示，需要更多研究與討論，不過減少工作天數再成為熱門話題。經營電商的「486先生」陳延昶指出，若真實施週休三日，民眾一年上班165天、放假200天，對製造業將是硬傷，受惠產業則有電商、旅遊業等。

陳延昶上月13日就在臉書粉專「486先生」發文表示，如果週休三日再納入34天國定假日，一年365天上班約175天、休息190天；如果再納入勞工滿2年就有的10天年假，則是上班165天、放假200天。

陳延昶指出，以平均5.5人的中小企業為例，若一人請假就影響18%人力，若週休三日再遇到員工請假，等於損失40%的當日產能。

他認為，適合週休三日的行業，是那些可以靠自動化、專案制、成果導向來維持效率的類型，如知識型、創意型或軟體科技類。但需要「持續營運」的產業，如醫療、公共安全、傳統製造、服務零售等，就必須靠大量增補人力或高自動化才可能落實，如果沒有完整配套措施就貿然實施，恐怕會造成非常大的問題。

他表示，週休三日會增加餐飲、旅遊、文創、運動健身消費，還可望減少過勞、心理健康問題，進而降低健保與社會醫療的支出壓力，也是有好處的，但考量現狀，「現階段應朝不加班、準時下班著手」。

本月10日，陳延昶再於臉書粉專「你好 我是陳延昶」PO片，以更直白的方式談週休三日，「要不要週休七天，一次到位？大家都不用幹了！」再加上國定假日，一年365天才工作100多天，「回家吃自己比較快啦」。

陳延昶坦言，假放得比較多，對於旅遊、休閒、電商產業都有幫助，像是電商，很多人在放假時會上網買東西，但對於製造業來說，如果工廠都沒有人，要怎麼製造？所以，是不是週休三天還是要看產業別。

