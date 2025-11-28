週休三日若成真 公務員能跟進？ 網曝殘酷現實





為降低職場壓力，「週休三日」在公共政策平台上跨過連署門檻，勞動部將對此正式做出回應。有網友好奇，若該提案真的通過，公務員就能變成週休三日嗎？此話題引起熱議。

這名網友在PTT上以「關於週休三日」為題發起討論，提到近日連署週休三日已過關，勞動部必須在12月7日以前回應，這個新聞讓他好奇，若法案通過的話，公務員也會跟著週休三日嗎？

▼「週休三日」的提案已過連署門檻，依規定，勞動部必須在12月7日以前做出回應，這讓原PO很好奇，若法案通過，公務員真的會變成週休三日嗎？（示意圖／取自pixabay）

此話題引起眾人留言討論，但不同於原PO的好奇，不少都不認為該案真的會通過，紛紛留言：「2023年就被否決過，這次也不會例外」、「做夢比什麼都快」、「政府都嫌你假太多了」、「一定是：茲事體大、從長計議 END」、「都被強迫假日服務民眾了，還有可能讓公僕跟著休三天？」、「不用想也知道駁回」、「有些機關星期六都要開了別肖想週休三日」，也有網友指出該平台比較像是較大的首長信箱，對於政策的實質影響力不大，因此不認為該提議真的能成案：「不過就一個連署破門檻才會有人回應的首長信箱，認真幹嘛？」、「這個平台有成案被接受過的例子嗎？」、「那個平台沒什麼用吧」。

▼不少網友認為該案真的實行的機率不高，也有網友建議與其減少一天工作日，不如縮短每天工時，整體來說影響較小，也更容易推行。（示意圖／取自Pexels）

還有部分網友認為，週休三日牽涉到生活習慣以及薪資是否會因此減少等問題，能接受的民眾未必多，提出其他替代方案：「縮短每日工時，一天7小時比較好」、「只想縮短日工時，早9晚4能利用的時間比較多，不想白天精華都耗在工作跟同事，也要兼顧自己跟家人吧」、「星期三做到12點就好了」、「先試行隔周五休半天，改革不可能一蹴可幾」。

（封面示意圖／取自pixabay）

