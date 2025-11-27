週休三日若通過，他好奇會產生什麼連鎖反應？網秒回：其實才演練過不久

鄉民中心／唐家興報導

隨著「週休三日」連署案在公共政策網路參與平台突破附議門檻，相關議題再度衝上熱門討論。近期更有網友在論壇發文詢問，若週休三日真的通過，台灣社會會出現哪些「連鎖反應」？貼文一出，引發大量回應，從勞工生活品質、企業成本，到產業衝擊等問題，都成為熱議焦點。

網友實測心聲：少上班一天＝其他天被塞爆？

原PO在 Dcard 發文提到，若「不減薪」的前提成立，自己非常贊成週休三日制度。然而不少網友立刻分享十月連假後的體感，直言「其實台灣已經演練過不只一次了，十月很多人休比較多，但工作都被塞到其他天，一點沒變少。」但也有網友認為：「十月的國定假日那幾週其實已經間接證明台灣週休三日其實是可行的了，那幾週國定假日員工出勤薪水加倍，不出勤就是週休三日，有見到哪個企業因此而大規模倒閉裁員的嗎？有見到哪個員工因此減薪嗎？答案是沒有。」

廣告 廣告

不過，也有人擔心企業會趁勢導入責任制，把假日工作「打包帶回家」，表面上放假變多，實則工時沒有減。

有網友在Dcard發文詢問網友意見：若週休三日真的通過，台灣社會會出現哪些「連鎖反應」？（圖／翻攝自Dcard）

勞工觀點：休息是為了活下去，不只是為了上班

多位勞工在討論串中感性分享，最擔心的不是產能下降，而是永遠在疲累中循環：「一週五天幫公司賺錢，真正能休息只有兩天。想出國、追劇、登山、陪家人，時間全被壓縮到喘不過氣。」也有網友指出，「若勞工能獲得更完整的休息，精神好、生活平衡，自然更願意替公司效力，其實，老闆替員工想，員工也會替老闆想，人就是互惠的。」更有人打趣地說：「如果週休三日又不減薪，有助提升生育率。」

白領與藍領差很大：誰能受惠？誰先受傷？

在工作型態差異明顯的情況下，部分網友從產業角度提出更細緻的分析：「白領做專案，案子沒變少，可能得加班補，但至少還有加班費。」「藍領靠時間換錢，要縮工時而薪不變，實際上很難做到，企業可能只能用基本工資保底。」

不少人更點名最容易受衝擊的產業：「醫療、建築、服務業，都是勞力密集、產能直接跟工時掛勾的行業，衝擊最大。」也有網友擔憂缺工問題將擴大：「放假變多，老闆要補人力，薪資成本更高，物價又會跟著漲嗎？」

制度面焦點：工時減量、午休算工時、落實勞基法成共識

除了贊成與反對，也有人提出折衷做法：「不管休幾天，工作量都一樣，我更希望每天工時縮短一到兩小時。」「最好的做法是週休三日＋午休算工時＋確實落實勞基法。」網友普遍認為，真正的問題不只是放假天數，而是台灣「超時、責任制」的結構問題。

圖書館員曝現實：工讀、派遣恐成第一波犧牲者**

有任職於圖書館的網友表示擔憂，直指政府部門長期為省預算，即便是地板破損這種安全問題都捨不得花錢修，若週休三日上路，恐怕會將派遣員改為計時制，以「切割工時」方式降低成本。「如果明年度真的週休三日，我們這些派遣工一定最先被調整成計時，不會加薪，還會被拆工時。」

更多三立新聞網報導

週休三日能否成真？鄉民秒點出一個「沒人敢講的真相」

于朦朧效應再炸裂？中國又一男星自曝長期遭闊太太控制：被逼做這些事

古代士兵打仗如何解決生理需求？勾踐發明「1方法」害慘無數女子

盤點古代宮廷刑法：皇帝懲罰後宮妃子的刑罰有哪些？冷宮並不是最可怕的

