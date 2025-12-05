週休三日要來了？勞動部：再延展2個月正式回應

勞動部回應公共政策平台的週休三日提案。（示意圖／翻攝自google map）





週休三日連署從今年8月25日提案，10月7日連署過關，勞動部依規定最晚需要在12月7日前回應，勞動部今（5）日表示，將再延展2個月，至明年2月7日才會對這個提案做出正式回應。

「公共政策網路參與平台」日前出現要求推動「四日工作制、周休三日」的提案，內容主張每週上班四天、放假三天，並強調有助改善工作與生活平衡、提升幸福感與吸引人才。該提案自8月25日上線後迅速累積支持，已獲超過5700人附議，10月7日正式通過門檻，相關部會最晚需在12月7日前做出回應。

勞動部解釋延長回應期間的原因，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定，權責機關處理及回應成案提議期限為2個月，但權責機關如果未能於期間內完成回應者，可以延長，延長期間不得超過2個月，勞動部為能夠完善蒐集各界的意見，並妥善研議整體政策的周全，原訂於12月7日需做出回應，延長到115年2月7日前回應。

勞動部對週休三日提案做出回應。（圖／公共政策網路參與平台）

行政院人事行政總處也說明研商辦理情形，人事行政總處表示今年10月15日就開始詢問相關機關、團體的意見，原本預計2個月內回應完成，但周休三日涉及的層面太廣，工商業運作、企業營運、民生與公共服務、學生受教權等，勞動部希望把各方面的意見都妥善蒐集起來，再務實的評估政策。

人事行政總處對週休三日提案延期說明做出回應。（圖／公共政策網路參與平台）

人事行政總處也為了多加瞭解國外實施週休三日的詳細情形，還在蒐集國外實施的詳細情況與資料，因此配合勞動部正在評估這個提案對於私部門勞動的影響，決議依法延長到明年2月7日回應。

