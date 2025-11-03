週休三日變災難？老闆曝「員工假日進公司」離譜一幕氣炸…網搖頭：人的問題

自從新冠肺炎疫情爆發後，許多企業已開始推行居家上班、週休三日措施。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

許多民眾在選擇工作時，都會參考流傳多年的俚語「錢多事少離家近」，除了薪資福利、工作內容、上班地點與住處距離遠近或是否可以選擇居家上班、週休三日也是重要的已換。一名設計公司老闆近日就分享推行「週休三日」的結果，原以為可以讓員工更有彈性休息，卻發現有員工多次趁休假日私入公司吹冷氣、吃零食、影印私人資料，甚至帶女性友人進入辦公室，消息曝光後引發網友熱議。

一名小型設計公司的老闆日前在Dcard上PO出一篇題為「給大家週休三日結果」的文章透露，他原本打算給予員工工作上的彈性，因此開始嘗試週休三日的方式，讓員工上班期間可以聚精會神，下班時間就好好休息、陪伴家人。不料，原PO最近卻發現，有一位員工竟有好幾次趁著休假日私自進入辦公室，肆意享受辦公室裡的冷氣、用電、零食等。

廣告 廣告

原PO坦言，一開始制定週休三日的規定時，確實並無明確規範「休假日能否進公司」，然而這名員工還被其他同事發現使用公司印表機影印非公司業務的資料，包含旅遊行程等。更離譜的是，原PO還發現這名員工竟趁休假日帶了一名女孩子來到辦公室：「雖然是沒有發生什麼大家想看的畫面，但是讓外人進來公司這真的踩到我底線，跟他約談也只是得到一些若有似無的道歉跟輕描淡寫的解釋，套一句老話就是『給大家方便，大家當隨便』！」

原PO後續請來勞資顧問討論，並以白紙黑字明文規定週休三日的確切制度，但他也無奈表示，從未想到小公司單純的初心與福利竟也要仿若大公司那樣，明確規定資產使用規範、績效改善計畫（Performance Improvement Plan，PIP）流程等：「但是說真的，制度再怎麼完善，我想還是擋不了鑽漏洞的創意。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都認為這並非週休三日的問題，而是該員工品行讓原PO經一事長一智：「與其說公司規範有漏洞，不如說藉機發現了這些有問題的員工，這些事根本不是正常有道德的人會做的，這跟下班偷水或是帶薪大便是不同層級的事情」、「這看起來跟周休三日沒什麼關係，分明是人的問題」、「怎麼看都是人的問題，把他踢了換一個比較實在」、「你給的福利很棒阿，有問題的員工開除不就好了，好公司也不用怕找不到員工」、「出社會才發現很多白癡，亂動別人東西還說我沒有講不能動，規矩肯定訂不完的。」

對於不少網友好奇「週休三日是否提升產能」一事，原PO後來也回覆說明，在他看來覺得相差不大：「但我想就算周休二日，也是會有很多人上班會偷時間」，至於原PO會將該員工的行為與週休三日扯上關係，是因為他猜想該員工可能認為該休假日是平日，比較沒有放假的感覺，所以不想待在住處，才打算蹭公司免費用電與冷氣，而他也想將自己遇到的情況提出討論，藉此拋磚引玉：「以前當過員工，覺得如果有間公司讓工作跟生活可以取得平衡就太好了！」



回到原文

更多鏡報報導

週休三日超爽？上班族「親身體驗」超痛苦：變自主加班

週休3日好嗎？他提這招「換多1天休假」…網看「1關鍵」搖頭：根本不正常

家樂福商品有「彩色A到E」神秘標示？他揭「超實用冷知識」很多人都不知道