週休三日連署成案 勞動部延至明年2月前回應

網友在公共政策網路參與平臺提案「週休三日」成案，依規權責機關須在2個月內回應處理。而勞動部今（5）日正式回應，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議，展延至明年2月7日前回應。

有民眾提議「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，在平台上吸引網友們踴躍連署，最終該案也在10月順利成案。

而勞動部回應表示，依據「公共政策網路參與實施要點」規定，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月，但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月。

廣告 廣告

勞動部說明，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，原訂回應日期為114年12月7日前，展延至115年2月7日前回應。並再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者，請各位靜候正式回應。

行政院人事行政總處也在網站中說明，10月15日函詢相關機關、團體意見，原預定於2個月內回應，惟因週休三日制度涉及層面廣泛，包含工商業運作模式、企業營運成本、民生與公共服務及學生受教權等面向，為瞭解國外實施週休三日情形，刻正蒐整國外資料，另配合勞動部評估本提案對私部門勞動面向影響，展延至115年2月7日前回應。

勞動部、行政院人事行政總處回應週休三日提案。圖／翻攝自公共政策網路參與平臺

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

「週休三日」提案連署過關！洪申翰：持續蒐集各界意見

10月爽放3大連假 網揭殘酷真相「白開心？」

柯建銘遭逼宮「7字」回應！黨團協商黃國昌讓步 韓國瑜暖心笑了