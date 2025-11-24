週休三日連署提案過關！民進黨團挺：支持所有的開放討論

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 有民眾於今年8月25日於公共政策網路參與平台發布提案推動「四日工作制，每週上四天班放假三天」，該議題順利獲得民眾附議過關，主管機關必須於規定時限的12月7日前做出回應。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日直言，支持所有開放討論，勞工的基本保障才是最重要的。

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對時事輿情，接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，工作時數的延長或縮短，每個國家有不同經濟發展階段的考量，而台灣面臨少子化、勞動力短缺，目前勞動部也積極推動中高齡投入就業市場。

廣告 廣告

他接著提到，社會的潮流符合時代需求，有人覺得工作太累、不好找，有人覺得工時太長、需要增加更多收入，都是攸關民眾自己的生計、生活權利，因此，支持所有的開放討論。

鍾佳濱最後強調，國家未來對於勞工的基本保障才是最重要的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

週休三日連署過關了！勞動部最慢「這時間點」前回覆 台灣勞工平均年工時又往上

「台灣＋中華民國」認同逐年下降 王興煥：社會逐漸看清中華民國曖昧性