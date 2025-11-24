週休三日連署通過勞動部最晚12/7給回應...洪申翰今受訪指企業、勞工就業型態多元：正在收集各方意見

先前有民眾在公共政策平台上提案，希望現行的週休二日能改成「週休三日」，以減輕勞工壓力，該提案連署突破5000人、附議過關，因此勞動部須依規定於12月7日前給出回覆。對此，勞動部長洪申翰今（24日）受訪時回應，目前勞動部正在收集各方意見，並說因台灣企業樣態多元、勞工就業型態也多樣，因此推動此議題必須做更完整評估。

據勞動部統計，2024年國人平均一年工時為2030個小時，高居全球第五名，而每週經常工時為40.7小時。因此有民眾發起「週休三日」提案，認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；在企業角度，即便可能遭遇產能下降問題，但依他國研究實例證明，長期下來產能有機會因此上升，而連署也於近日通過。

洪申翰今受訪針對週休三日表示，理解勞工對於週休三日的期待，並指出因台灣企業樣態多元，勞工就業形態也很多樣，推動周休三日必須做更完整的評估，在制度上也需有更多思考與了解，目前正在收集各方意見的階段。



洪申翰也說，勞動部理解大眾對縮短工時的期待，因此連續十年提高最低薪資，希望能抑制工時過長的問題。

