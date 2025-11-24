週休三日連署過了！勞動部12／7前回應 綠黨團：支持所有社會聲音討論

記者詹宜庭／台北報導

有民眾在「公共政策網路參與平台」中提案「週休三日」，已於10月7日通過規定附議數，勞動部需在12月7日前回應。民進黨團幹事長鍾佳濱今（24日）表示，政府支持所有社會聲音，一起進行討論，國家未來對勞工的基本保障才是最重要的；勞動部長洪申翰也說，台灣企業類型多元、勞工就業形態多，目前仍在蒐集整理各方意見，相關制度需要全面的評估。

近日有民眾發起「增加一天假日，實施週休三日」提案，提案者認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；對於企業來說，雖然可能遭遇產能下降危機，但並非只有壞處，英國、日本、冰島等國的研究實例顯示，長期來看產能是有機會上升的，週休三日估能吸引「重視彈性與生活品質」的年輕世代與專業人才，連署已通過，勞動部得在12月7日前提出具體回應。

廣告 廣告

鍾佳濱上午受訪表示，工作時長延長或縮短會根據該國家的經濟發展進行調整，目前台灣面臨少子化、勞動力短缺的問題，勞動部持續推動年長者重新投入職場。他認為，不管是希望增加收入還是減少上班時數的需求，都攸關民眾的生計以及生活權利，政府支持所有社會聲音，一起進行討論，「國家未來對勞工的基本保障才是最重要的」。

更多三立新聞網報導

行政院版財劃法沒法源依據？鍾佳濱開嗆傅崐萁：回去好好把憲法讀一遍

藍修法保中配參政！周軒：你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？

打造「南高屏澎觀光圈」！7綠委推南台灣好玩卡、爭取高雄直飛歐美澳

藍修國籍法保中配參政權！基進批違憲 鍾佳濱：公職要效忠中華民國

