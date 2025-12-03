週休三日連署過關了！勞動部「這時」將回應，網友兩派論戰：物價恐上漲

隨著現代工作壓力日益增加，工作與生活平衡成為全球關注焦點。根據勞動部2024年統計，台灣受僱者全年平均工時高達2030小時，在全球排名第５，遠超過日本的1636小時及南韓的1859小時。為改善這項現況，有民眾在公共政策平台提案推動週休三日制度，該提案已於10/7正式通過附議門檻，勞動部須在12/7前做出回應。

週休三日提案原因

提案人於8/25在公共政策平台發起週休三日提案，主張每週上班４天、休息３天的工作模式。該提案指出，週休三日不僅能提升工作與生活平衡，更有助於吸引年輕人才投入職場，同時促進節能減碳效益。提案人認為，額外的休息時間能讓員工有機會進修充電，進而提高創新能力，對個人與企業發展都有正面助益。

國外測試：工作效率未下降

提案人坦承，短期內企業可能面臨人力調配壓力，特別是仰賴人力的中小企業，恐將增加營運成本並影響產能表現。然而，他引用英國、日本與冰島等國的實際試驗成果作為佐證，指出實施週休三日後，員工工作效率並未因此下降，反而在幸福感與心理健康方面呈現明顯上升趨勢，證明此制度在長期發展上具有可行性。

週休三日連署過關

該提案依規定需在60日內累積5000份附議才能成案，結果迅速獲得民眾熱烈響應，最終累計超過5700人附議，並於10/7正式跨過附議門檻。勞動部表示，將邀集銓敘部、內政部、經濟部、交通部、金管會等相關部會共同研議此案，並將公務員及軍教體系的實務現況納入討論範圍，預計在12/7前提出正式回應。

台灣工時問題嚴重

勞動部2024年數據顯示，台灣受僱者全年平均工時達2030小時，在全球排名第５高，工時長度問題相當嚴重。更令人擔憂的是，全台有32.4萬名勞工每週工時超過50小時，其中9.6萬人甚至超過60小時，凸顯過勞現象在台灣職場極為普遍。

週休三日網友意見

消息在Threads平台曝光後，引發熱烈討論，支持者認為「台灣工時真的太長了，１天８小時還不包括午休、上下班通勤，連上５天，幾乎人生都耗費在上班上，每天下班都虛脫了」，也有人表示「１週連上５天班真的很累，生活需要有點品質」。



不過反對聲音同樣強烈，有網友質疑「如果週休３日，表示你要在４天內完成原本５天的工作量，你必須加班或是加大工作強度」，另有人擔心「沒有任何主要國家敢全國推動週休３日，核心原因就在於整體經濟撐不住，價格、成本、產量會亂套」「週休三日員工薪水不變，產能減少，無法避免的物價勢必又漲一波」。

▲週休三日連署通過，勞動部將於12/7前回應。（圖片來源：shutterstock達志影像）

