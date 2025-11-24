週休三日連署過關你怎麼看？最新網路投票結果驚人 近萬人表態

生活中心／林昀萱報導

週休三日提案連署過關，勞動部將於12月7日前給出詳細回覆。（圖／資料照）

2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國。幾個月前民眾提案，盼望將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力。如今該提案連署突破5千人，勞動部必須在12月7日前給出詳細回覆。入口網站發起相關議題投票，近萬人投票結果驚人！

近日公共政策網路平台有民眾發起「增加一天假日，實施週休三日」提案，提案者認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；對於企業來說，雖然可能遭遇產能下降危機，但並非只有壞處，英國、日本、冰島等國的研究實例顯示，長期來看產能是有機會上升的，週休三日估能吸引「重視彈性與生活品質」的年輕世代與專業人才，連署已通過，勞動部得在12月7日前提出具體回應。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題，自24日到28日發起網路投票，截至今（25）日上午5時半有超過9400人參與投票，在「週休三日提案連署過關，你的看法是？」問題中，有35%非常贊成；13.3%還算贊成；16.8%不太贊成；27.1%完全不贊成以及7.8%不知道/沒意見，偏向贊成和反對者拉鋸中。

另外，詢問「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」有21.5%選擇六日一；30.2%選擇五六日；18.4%選三六日；有9.0%選擇其他，另有20.9%不知道/沒意見。

