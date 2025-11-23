週休三日連署過關可行嗎？他身家逾10億曝「看1關鍵」 點名受惠產業

生活中心／林昀萱報導

週休三日連署通過，勞動部必須在12月7日前回覆。（示意圖／資料照）

2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國。幾個月前民眾提案，盼望將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力，雖然會讓企業產能降低，但長期來看有助於吸引更多人才；如今該提案連署已通過，勞動部必須在12月7日前給出詳細回應。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶過去就曾精算若「上4休3」上路上班族的實際上班天數分析，點出週休三日是否可行關鍵點及受惠產業。

根據統計數據，以2024年來看，台灣年總工時高於鄰近國家，例如日本為1636小時、韓國為1859小時，台灣則是高達2030小時。而在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，僅低於墨西哥（2308小時）、新加坡（2252小時）、哥斯大黎加（2244小時）。值得注意的是，每週工時50小時以上，OECD認定為「工時過長」、每週工時60小時以上，為「極度過勞」。而勞動部分析，台灣部分工時比例較其他國家低，造成總工時較長。針對民眾在公共政策網路平台提案「增加一天假日，實施週休三日」，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，台灣有97％雇主均為中小企業，與他國情況不同，勞動部會再邀集專家學者與會，並依提案平台「公共政策網路參與實施要點」規定，於12月7日前給出具體回應。

486先生多次針對週休三日提出自身觀點。（圖／翻攝自486先生臉書）

486先生身家超過10億新台幣，身為企業老闆的他10月曾針對「台灣是否可以實施週休三日」分析，486先生精算，若實施週休三日再加上2025年國定假日有34天，一年約上班175天、休息190天。若再加上勞基法保障勞工工作滿2年的10天年假，休息日就達到200天；只要再次多待一年，年假變成14天，上班天數就變成161天，放假變成204天。

486先生提到，中小企業佔據台灣企業9成以上，如果縮減人力一天，恐怕受到的衝擊會比大企業來的多，尤其是需要高度人力的產業，包括警消、醫護、服務業、零售業等諸多產業，在沒有完整的配套下就實施週休三日，將會造成大規模問題，如果同步施行，勢必得增加更多人力。不過，他也列出適合實施的產業，例如知識型、創意型、或軟體科技類，可以透過自動化或是專案制來維持效率。486先生提到，政府若貿然實施，可能會出現公司被迫裁員，建議企業可以朝「不加班準時下班」等方向前進，不過486先生透露多一天假期，可以縮短工時，有望降低過勞或是職業傷害，還能減少心理健康層面的問題，因此以長遠來看，486先生表示健保跟社會醫療所支出的壓力會減少「也是有好處」。

11月初，486先生再上傳一段「你覺得週休三日有可能嗎」的短影音，不滿表示「周休三日再加上國定假日，一年365天，你才工作100多天，回家吃自己比較快。」不過他也強調，究竟是否要週休三日還是要看產業別而定，對製造業來說是硬傷，但對電商行業、旅遊業、休閒業假放得比較多是好的。

