週休三日連署過關怎麼看？逾萬人網路投票結果出爐
生活中心／李明融報導
勞動部先前公布2024年度「國際勞動統計」數據顯示，台灣的總工時為2030小時，世界排名第五、亞洲排名第二，超越南韓、日本，今年有民眾希望能從週休二日改成週休三日，減輕員工壓力。並發起連署投票，如連署人數如今已突破5千人，順利達標。勞動部必須在12月7日前給出詳細回覆，對此，入口網站對此發起相關議題投票，吸引超過萬人參與，投票結果隨之曝光。
一名民眾於8月25日提議「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，最終於10月7日連署通過。（圖／民視新聞資料照）
一名民眾於8月25日提議「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，最終有5768個附議於10月7日連署通過，勞動部率先回應，已於10月8日和提議者電話聯繫，釐清並確認提議內容，後續將針對議題盤點相關資料，並進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見。在正式回應刊登前，勞動部感謝提議者及所有關注這項議題的民眾，並要大家靜候正式回應。對此，有入口網站《Yahoo奇摩新聞》以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題發起投票，至28日截止，截至今天（25日）上午9點前有超過11300人參與投票。
投票結果指出，「非常贊成」比率為34.1%。（圖／民視新聞網製圖）
儘管贊成的民眾比率位居第一，但仍有26.3%民眾完全不贊成。（圖／民視新聞資料照）
投票結果指出，「非常贊成」比率為34.1%；「還算贊成」比率為13.9%；「不太贊成」比率為17.4%；「完全不贊成」比率為26.3%；「不知道/沒意見」比率為8.3%。另外，該網站也提問「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」，其中以「五六日」以29.6%暫居首位，「六日一」以21.6%排第二緊追在後。這並非民眾首次提出相關議題的連署，早在2023年就有民眾以「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」為議題提出連署，當時取得5736個附議於同年4月26日連署通過。當時勞動部回應「經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論」。
原文出處：週休三日連署過關！逾萬人網路投票結果出爐 贊成與反對陣營比例曝光
